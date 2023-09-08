销量前十的智能手机中三星有五款机型上榜，占主导地位；

Apple 的 iPhone 11 是 2023 年第二季度墨西哥排名第三畅销机型；

前十名中 60% 的型号价格低于 150 美元；

三星Galaxy A34、Galaxy A54 5G是前十名中唯二的5G机型。

根据Counterpoint手机销量月度报告，2023年第二季度，排名前十的畅销机型占据了墨西哥智能手机市场总体销量的35%。前十名机型的表现就如同三星在本地区的销售一样强势，该品牌在2023年第二季度墨西哥最畅销排行榜上占据主导地位。前十名中有五款热销机型来自三星。

以下为详细内容：

墨西哥是拉丁美洲第二大重要智能手机市场，因为该国是拉美地区第二大人口国，且拥有极具竞争力的生态系统。墨西哥地理面积广阔，且没有进口壁垒，使其成为极具吸引力的智能手机市场。

2023年第二季度，排名前十的畅销机型占据了墨西哥智能手机市场总体销量的35%。前十名机型的表现就如同三星在本地区的销售一样强势，该品牌在2023年第二季度墨西哥最畅销排行榜上占据主导地位。前十名中有五款热销机型来自三星。根据Counterpoint手机销量月度报告，三星在2023年第二季度的市场份额略高于30%。

OPPO和摩托罗拉各有两款机型进入了2023年第二季度畅销榜。摩托罗拉一直在墨西哥市场表现强劲，本季度推出了多款新机型，有助于提升其市场份额。作为拉美市场的新参与者，OPPO 凭借两款机型稳居市场份额第三位。

前十名榜单中有60%的型号的价格低于150美元（约合人民币1050元）。这个价格区间在墨西哥智能手机市场占据了整体市场的52%。然而，高端化趋势正在逐渐渗透墨西哥市场，前十名榜单中售价超过150美元的手机型号数量正在增加。这一趋势虽然增长较慢，但肯定会导致整体智能手机平均售价的上升。

苹果的iPhone 11 自推出四年来一直持续进入墨西哥畅销榜。它在2023年第二季度成为墨西哥市场第三畅销机型。iPhone 11 是一款4G手机，也是榜单上价格最高的机型。这款机型的大量销售彰显了苹果品牌的实力。

OPPO Reno 7 4G 版是畅销榜上的另一款售价超过150美元的机型。对于OPPO来说，这是一个相当大的成就，考虑到该品牌仅在三年前进入该地区市场。OPPO正在墨西哥市场建立品牌影响力。自2022年12月以来，Reno 7 一直在墨西哥畅销榜上保持位置。

需要注意的是，前十名中只有两款机型支持5G——三星Galaxy A34和三星Galaxy A54 5G。后者也是畅销榜中价格最高的三星机型。与此同时，Telcel（墨西哥移动运营商）一直在推动其用户转向5G手机，但墨西哥消费者似乎尚未准备好迎接5G技术。他们更倾向于获取更多规格，而不是急于采用新技术。