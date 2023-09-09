Accelera by Cummins 是康明斯、戴姆勒卡车和PACCAR的零排放业务部门，正在合作加速美国电池生产和电池供应链的本地化。计划中的合资企业将生产电动商用车和工业应用的电池，在不断发展的清洁技术领域为美国创造非常理想的制造业就业机会。这座 21 吉瓦时 (GWh) 工厂的总投资预计在 2-30 亿美元之间。

Accelera by Cummins、戴姆勒卡车和 PACCAR 将分别拥有该合资企业 30% 的股份并共同控制该合资企业，该合资企业最初将专注于商用电动卡车的磷酸铁锂 (LFP) 电池技术系列。与其他化学电池相比，合资企业生产的磷酸铁锂电池将具有多种优势，包括成本更低、寿命更长、安全性更高，且无需镍和钴原材料。Accelera by Cummins、戴姆勒卡车和 PACCAR 预计在这十年中对电池技术的需求将不断增长，美国客户将受益于最先进的专用电池工厂。EVE Energy将作为合资公司的技术合作伙伴，拥有10%的股权，并将贡献其行业领先的电池设计和制造技术。EVE Energy是全球领先的汽车行业磷酸铁锂电池制造商，并在深圳证券交易所上市。

该战略合资企业使其所有者能够创造必要的规模，以获取具有成本效益和差异化的电池技术，最终为北美的商用车客户创造价值。Accelera by Cummins、戴姆勒卡车和 PACCAR 正在引领商用车行业向零排放技术的过渡。合作伙伴致力于根据《巴黎气候协定》减少碳排放。

该交易须满足惯例成交条件，并获得适用的合并控制/监管批准，包括向美国外国投资委员会（CFIUS）提交自愿通知。