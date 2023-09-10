全新奥迪 Q6 e-tron车型系列的内饰比以往更加贴近用户的需求，并进行了相应的重新设计。例如，三维、高对比度的设计故意将元素放置在前景或背景中，创造出与居住者完美契合的美学和人体工程学的三维空间。奥迪 Q6 e-tron 是第一个基于新开发的高级电动平台 (PPE) 和新 E3 电子架构的车型系列。两者都是重新思考室内设计和功能范围的基础。奥迪 Q6 e-tron 实现了技术、美学和可持续性的完美平衡。

“全方位的数字化、可持续发展和个人自由的核心重要性、对美好时光和奢华的新定义——毫无疑问，我们生活在汽车设计史上最激动人心的时代。因此，对于勇敢而富有创造力的头脑来说，现在正是提出创新问题、离开老路去其他地方寻找明智答案的最佳时机。”奥迪设计主管马克·利希特 (Marc Lichte) 说道。“其中一个问题构成了我们新设计流程的起点：我们的客户希望在车辆中体验什么？因为他们的需求和愿望独特地塑造了空间和功能。通过将内饰理解为客户生活和体验的中心，我们拒绝现状，从内到外系统地设计车辆。

内饰：设计统一

仪表板的环绕感从车门延伸到整个驾驶舱，营造出均匀而温馨的空间感。座椅也采用了同样的颜色和优质材料，其中一些材料是由回收材料制成的。这将所有内部组件聚集在一起，就好像它们被设计为一个空间一样；居住者感觉自己就像在一个舒适的茧里。所用材料的选择考虑到了功能性，并通过设计勾勒出车辆内部的不同区域。强调舒适度的区域以其大面积和柔软的材料而引人注目。相比之下，精确设计的操作区域采用高品质、高光泽的黑色，以在与车辆交互时提供必要的清晰度。

目的是通过提高材料的密度和质量来赋予材料更强的存在感。内饰现在成为一个功能性设计元素。除了提供宽敞的感觉之外，这种理念还创造了清晰度和舒适感。低矮且细长的水平通风口增加了整体外观。一组“黑色面板”外观的控制装置集成在驾驶员侧的门把手中，与现代内饰完美协调。它包含最重要的功能，例如后视镜设置、座椅和车门功能以及灯光和能见度设置。

3D 音响系统可实现最高的声学精度

奥迪 Q6 e-tron 可选的 Bang & Olufsen Premium 音响系统具有 3D 音效，可提供最高的声学精度。每个 A 柱中的一个小扬声器再现了高度的影响；挡风玻璃反射它们发出的声音。音乐的体验与录制的完全一样——带来自然且令人印象深刻的声音体验。高效放大器是 Bang & Olufsen 高级音响系统的核心。它驱动 22 个功率为 830 瓦的扬声器。

其中四个集成在前排座椅头枕中，这种设计使奥迪能够首次引入所谓的声音区域。前门中的低音扬声器位于单独的外壳中，可减少附近部件的振动，并确保以极高的精度再现声音。这提高了声音质量并减少了车辆外部的声音传播。扬声器的解耦还提供了精确、浑厚的低音。夜间音响系统上的发光字。

奥迪将其多面内饰视为“客户生活和体验的中心”，Q6 e-tron 通过设计和技术以前所未有的方式满足用户的需求。

可持续美学：Dinamica 和 Elastic Melange 面料

环绕式仪表板上的 Softwrap 中使用的一些材料是由再生面料 Elastic Melange 可持续生产的，该面料由 100% 再生聚酯制成。带有对比色缝线的运动座椅也有弹性混色可供选择。某些版本的座椅和车顶内衬采用的织物 Argument 是由相同的材料制成的。在 S 车型中，运动座椅 plus 可选用 Dinamica 超细纤维（也是一种回收材料）或带有菱形缝线的优质 Nappa 皮革。仪表板上的表面标准采用精致的火山灰油漆，其中一些是由可再生原材料制成的。

另外，它们还提供木材材质，要么是浅棕色的天然枫香，要么是石灰色的天然桦木，以及无烟煤色的哑光拉丝铝。在 S 型号中，客户可以选择无烟煤色哑光拉丝铝、碳微斜纹结构或无烟煤色高科技网格。后者是一种创新的、具有技术外观的聚酯织物，具有触觉结构和由回收材料制成的新外观。奥迪 Q6 e-tron 的脚垫由 Econyl 制成。在这种材料的生产过程中，旧渔网、地毯和工业废物被升级回收。

PPE：宽敞且适合日常使用

奥迪Q6 e-tron体现了奥迪的 DNA，在令人印象深刻的驾驶和充电性能与技术创新之间取得了完美的平衡。得益于专为电动汽车开发的全新 PPE 平台，该车辆还拥有宽敞的内部空间，同时非常适合日常使用。例如，内部提供许多不同的存储空间和托盘。中控台配有两个杯架、一个手机充电托盘和两个智能手机充电端口。由于没有传动通道的电动汽车的特点是有额外的腿部空间，这使得可以轻松爬进后排座椅，后排中央座椅非常舒适。

后备箱提供 526 升的存储空间。当后排座椅折倒后，储物空间可增至 1,529 升。后排座椅可单独放倒（40:20:40）。发动机盖下的行李箱（前行李箱）还有另外 64 升的存储空间，可以方便地存放移动充电线（模式 3）或较小的旅行包。

带有独立式曲面显示屏的数字舞台

内饰以带有奥迪 MMI 全景显示屏和 MMI 前排乘客显示屏的“数字舞台”为主。清晰分组的显示屏完美地融入了设计理念，给室内带来宽敞、通风的感觉。纤薄的独立式奥迪MMI全景显示屏采用曲面设计和OLED技术，由MMI全景显示屏搭配11.9英寸奥迪虚拟座舱和14.5英寸MMI触摸显示屏组成。驾驶员触手可及的区域被设计为弧形，而显示屏的弧形形状也反映了这一点。此外，曲面显示屏的形状让人想起定义奥迪外观的单框。特殊的环境照明使弧形显示屏在夜间看起来像是漂浮在空中。

对于前排乘客而言，数字舞台由 10.9 英寸 MMI 前排乘客显示屏系统地、单独地补充，该显示屏也完美地集成到仪表板设计中。采用快门技术的主动隐私模式可让乘客不受干扰地观看电影，而不会分散驾驶员的注意力。同时，它使乘客能够协助驾驶员，例如导航。在基本版本中，乘客信息娱乐显示屏具有黑色高光表面。

Q6 e-tron 可选的增强现实 (AR) 平视显示器 (HUD) 代表了奥迪显示技术的重大进步。它在挡风玻璃上向驾驶员反射一个大的、倾斜的图像平面，显示相关信息，如速度、交通标志、辅助和导航图标。图像平面向前倾斜，以增强 AR 体验。人眼的焦点随之移动。这一过程和高虚像距离给人留下的印象是所描绘的物品漂浮在 200 米之外，并且它们直接与环境互动。驾驶员可以快速理解显示内容，而不会因显示内容而感到困惑或分心。它们提供了重要的支持，特别是在能见度较差的情况下。

交互灯为车内增添舞台

此外，还有交互灯 (IAL)，它提供广泛的通信功能，帮助汽车与乘员进行交互。它以宽大的弧度包围内部和驾驶舱。灯带采用 LED，亮度高达 1,200 cd。IAL 履行三项核心职能。首先，它有助于装饰内饰，例如，提供欢迎功能，并在车辆锁定和解锁时进行显示。IAL 合并到轮廓光中，因此如果前者处于非活动状态，它会显示为与后者相同的颜色。

IAL 还有助于提高安全性：例如，它可以可视化动态转向信号。然而，IAL 仍然是一个附加显示器，并且不会取代虚拟驾驶舱中的转向信号灯。最后，它还可视化其他信息，例如电量显示和充电进度，以脉动灯显示。交互灯是环境光包的一部分。

奥迪的自学习语音助手和集成应用程序商店

新的电子平台确保奥迪客户比以往任何时候都能够更好地体验车辆中的数字化。作为首款基于全新E3架构的车型，奥迪Q6 e-tron系列配备了全互联数字内饰。各种功能现已智能关联，带来全新的内饰体验和创新功能。与此同时，奥迪在奥迪 Q6 e-tron 中推出了与软件公司 CARIAD 共同开发的全新、统一的信息娱乐平台。它基于 Android Automotive。持续的软件更新意味着所有汽车系统始终是最新的。

因戈尔施塔特生产的首款全电动车型的购买者将从多个方面受益于车辆的高度连接性。例如，用户可以使用奥迪的自学习语音助手在线和离线控制许多车辆功能。该助手现已深度集成到车辆中，首次通过仪表板中的化身（“奥迪助手仪表板”）和增强现实平视显示器来呈现。用户用短语“嘿奥迪”激活助手。它还可以通过各种其他接触点和 myAudi 应用程序激活。关于多模态，新的显示和操作概念允许驾驶员使用语音对话搜索最近的充电站，并使用触摸屏从列表（使用人工智能预先排序）中进行选择。

说出的命令也会以文本形式显示在显示屏上。数字助理不断学习用户的行为，为他们提供最好的支持。这种支持可以分为三类：主动建议（上下文信息用于主动地根据情况建议激活的功能）、智能例程（重复操作序列是自动化的，例如根据某些外部温度使用座椅空调） 、智能列表（如通话列表）。

借助应用程序商店，用户还可以直接在车辆显示屏上使用许多他们喜欢的应用程序。通过嵌入与 CARIAD 及其合作伙伴 Harman Ignite 联合开发的商店，客户可以使用车辆中的数据链路通过 MMI 触摸显示屏直接直观地访问流行的第三方应用程序。选定的应用程序直接安装在奥迪的信息娱乐系统上，无需智能手机。用户还可以通过语音命令与其应用程序进行交互。