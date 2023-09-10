华人运通旗下的中国高端电动汽车品牌高合HiPhi，位于德国慕尼黑的欧洲首个高合HiPhi中心正式开业，标志着其欧洲扩张计划的一个重要里程碑。

受在中国 100 多个地点推出的 HiPhi Hub 概念的启发，位于机场内的 HiPhi Hub 慕尼黑为探索和共同创造提供了一个宁静的空间。参观者可以体验全球首款进化型超级跑车SUV—— 高合HiPhi X、突破性的数字GT——高合HiPhi Z以及全新高合HiPhi Y LuxTech SUV。

在 HiPhi Hub 中，用户可以找到一个轻松的环境来探索他们可用的个性化选项，从油漆和内饰选项到为他们的家添加 HiPhi 设计的壁箱充电器。内饰与 LuxTech HiPhi 系列的个性相呼应，将世界一流的技术与尖端设计融为一体。

高合将为其德国客户提供定制的售后体验，并与经验丰富的服务合作伙伴合作，确保提供最佳的服务、维护和维修服务。进一步的细节将很快公布。

HiPhi Z 是一款开创性的全电动豪华 GT，于 2022 年首次在中国开始生产。它通过双电机提供 494kW 的最大输出，可在 3.8 秒内从 0 加速到 62 英里/小时（100 公里/小时）。120kWh 电池在 WLTP 条件下可提供 555 公里的潜在续航里程。高合HiPhi X是一款全电动豪华超级SUV，拥有多项世界第一和行业第一，将尖端技术与豪华先进的设计融为一体，包括非接触式自动翼开门。

HiPhi Y遵循与X和Z相同的LuxTech理念。它带来了许多一流的功能，包括革命性的第二代非接触式自动翼开门、HiPhi Bot机械臂安装的信息娱乐屏幕以及主动全轮转向。

所有这些高科技设备以及更多功能都是 HiPhi Y 系列的标准配置，该系列包括旗舰版、长程版、精英版和先锋版。长续航版车型配备115kWh电池，一次充电可行驶810公里（CLTC工况），突破了电动汽车长距离续航能力的极限。标准电池容量为 76.6kWh，续航里程可达 560 公里 (CLTC)。