Lotus在纽约市推出了该公司的首款四门超级 GT Emeya。路特斯集团首席执行官冯庆峰表示：“将我们丰富的传统与智能性能和最新的尖端技术相结合，我们正在突破豪华电动汽车的外观和操控界限，使其真正为驾驶者服务。”

Emeya 将公司 75 年的工程和设计专业知识与最新的先进创新相结合，为路特斯的驾驶和感觉树立了新的基准，为驾驶员带来驾驶令人兴奋且性能卓越的电动汽车。

其中包括先进的主动空气动力学功能，例如开创性的主动前格栅、后扩散器和后扰流板。所有这些，再加上路特斯称之为“超平衡”的低重心，增强了驾驶时的稳定性，并为 GT 领域的卓越行驶和操控树立了新标准。

Emeya拥有电子控制空气悬架系统。其先进的车载传感器每秒感知路面 1,000 次，并自动调整车辆以确保最平稳的行驶。Emeya 的顶级规格型号采用 Lotus 905 马力高功率双电机装置，最高时速超过 155 英里/小时（250 公里/小时），并可从 0-62 英里/小时（0-100 公里/小时）加速）只需不到 2.8 秒，使其成为世界上最快的电动 GT 之一。

Emeya 配备 102 kWh 电池组。预计它的续航里程与Eletre类似，入门级和 S 车型的续航里程为 373 英里（600 公里），大功率 R 车型的续航里程为 304 英里（490 公里）。

为了让客户无论在哪里旅行都充满信心，Emeya 的性能得到了 Lotus 市场领先的充电功能的补充。使用 350kW 直流快速充电器充电约 5 分钟即可增加 93 英里（150 公里）的续航里程，并在 18 分钟内将续航里程提升至 80%。

Emeya 有意识地采用先进的可持续材料进行设计，这些材料也是可持续采购的，以减少其碳足迹。其中包括由时尚行业的再利用纤维以及 PVD ​​铝、Alcantara、Nappa 皮革和 Ultrafabrics PU 制成的新型奢华线。碳纤维装饰和优雅的开关设备进一步完善了亮点。Lotus 还表示，该车型采用 Alcantara 和 Nappa 皮革内饰以及来自时尚行业的重新利用纤维，以体现可持续发展。

莲花将在第四季度发布更多细节，但该车型配备 KEF 音响系统以及电子控制空气悬架。后者根据“每秒感知道路 1,000 次”的传感器自动调整。

为了确保每位乘客都能享受无与伦比的音乐体验，Emeya 将提供由 KEF 开发的真正身临其境的音频系统。Emeya 的扬声器系统将音乐聆听提升到新的水平。它采用 KEF 屡获殊荣的 Uni-Q 扬声器设计和 Uni-Core 节省空间的低音炮外壳，以及支持杜比全景声 (Dolby Atmos) 的 3D 环绕声 – 首次出现在 Lotus 的 Eletre Hyper-SUV 上。

“这是一朵你从未见过的莲花。我们以路特斯迄今为止所取得的一切成就为基础，为驾驶员打造了一款豪华高性能汽车，旨在激发信心、带来原始情感和纯粹的快乐，将他们与道路连接起来。”设计副总裁 Ben Payne 说道、莲花集团。

Emeya将情感与逻辑、力量与精确融为一体，将路特斯跑车DNA的力量与四门的豪华与舒适联系起来。选择 Emeya 这个名字是为了体现路特斯对这款新车的雄心和承诺。

Emeya 作为路特斯豪华生活方式电动汽车系列的旗舰车型加入，这是该公司到 2028 年成为全球高性能品牌愿景的一部分。预计将于 2024 年开始生产。有关 Emeya 的更多信息将于第四季度发布。有关市场供应和定价的详细信息将在未来公布。