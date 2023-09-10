丰田推出了一款专为司机驾驶而设计的新型超豪华世纪 SUV 车型。新车型计划于 2023 年推出，而世纪轿车仍将上市。Century 于 1967 年首次亮相，是丰田的高级专职司机驾驶汽车。此前，日本代驾汽车市场一直由西方豪华品牌主导。为了实现突破，丰田着手打造一款能够在世界舞台上站稳脚跟的全新日本豪华汽车。第一代世纪采用当时日本最好的技术建造。它以端庄的设计理念为基础，融入日本传统美学，结合以人为本的理念，实现卓越的安静和舒适。五十多年来，Century 一直是日本首选的司机用车，体现了无与伦比的热情好客精神，确保重要乘客舒适地到达目的地。

在此期间，开发团队对世纪的未来方向进行了广泛的审议，以确保客户体验到超出他们期望的热情好客的水平。近年来，随着乘客寻求通过在车内休息或参加在线会议来更有效地利用路上的时间，专职司机驾驶的汽车需求变得多样化。正是这些情况使团队产生了引入新车型的想法。在“The Chauffeur”的理念下，新款车型已发展成为一款在未来几年中继续满足客户期望的代驾汽车，同时追求本质，继承百年的尊严、安静和乘坐舒适性。

世纪的新车型将通过倾听每个客户的需求，在全球范围内进行完全定制。其目标是为更多的人提供“行动自由——终极的行动自由”。新世纪提供了舒适的车内空间，其空间和功能可在多种情况下使用。完全倾斜的后排座椅具有让后排乘客真正放松的功能，包括茶点功能。

乐器制造大师精心磨练的听觉感受和堪称典范的技术被融入到音频系统的开发中。其结果是一个舒适的聆听空间，让乘客感受到现场表演的感觉。可打开 75 度角的后门和宽阔的客舱地板提供了极好的进出便利性。此外，便捷的自动伸缩电动踏板和易于抓握的C柱握把也支持后座乘客自然优雅的进出。

驾驶舱配备了支持专业驾驶员并增强易用性的功能和特性。这个空间还可以让车主在自己驾驶时专注于驾驶。外观由工匠大师精心打造，每个细节都完美无缺，精美雕刻的凤凰徽章和镜面饰面，以及漆面细致抛光所产生的奢华光泽，都体现了这一点。

新款Century SUV的核心是新开发的3.5升V6插电式混合动力系统，可实现强劲而令人振奋的驾驶体验，同时保留适合Century的安静驾驶体验。新型插电式混合动力系统设计为日常使用的纯电动汽车和长途旅行的混合动力汽车，使其成为司机驾驶车辆的理想动力总成。电机和发动机提供强大而令人振奋的加速性能，确保该车不仅可以作为代驾汽车，还可以作为驾驶者的汽车，享受个人驾驶乐趣。