ID.X Performance 展示车以ID.7 轿车为基础，凭借强大的全轮驱动系统、注重性能的悬架和富有表现力的外观而令人印象深刻。ID.X Performance 通过其动感的外观展示了其独特的运动精神。这款全电动豪华轿车的外观具有许多运动特征——前分流器和后扩散器均由碳制成。工程师将前束增加了 80 毫米，并将带有特别坚硬的弹簧的运动悬架降低了 60 毫米。与驱动单元一起，这对性能做出了重大贡献，使车辆操控更加敏捷。

该车辆配备带中央锁的 20 英寸运动合金轮毂和 265 号赛车轮胎。后部的碳翼确保了必要的下压力。有色尾灯组强调了高性能电动豪华轿车的运动外观。在车辆内部，乘员坐在碳纤维桶形座椅上，即使在动态驾驶风格下也能提供最佳支撑。红色强调了内饰的运动特征。

在 ID.X Performance 展示车中，大众汽车在前轴上安装了一台额外的异步电机，对后轴上的永磁同步电机进行了补充，从而打造出全动力驱动系统。轮驱动。这种驱动类型的优点是短时过载能力和特别低的阻力损失。因此，这种电机类型非常适合以升压功能的形式提供短期功率。

驱动扭矩由车辆动力学管理器控制，该管理器还管理 ID.X Performance 中后桥差速锁的操作。该功能由中控台上一个对角线为 17 厘米的独立显示屏控制。双电机驱动的能量由驱动电池提供，连续功率输出高，充电时间短，充电容量高达200kW。