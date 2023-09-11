消息人士 @Kosutami 称，苹果计划停止使用硅胶和氟橡胶配件，转而使用更环保的下一代材料，预计将包括 iPhone 硅胶手机壳、运动腕带、Solo Loop 和 AirTag Loop 等配件。

上个月，@Druanrui 称苹果会在 iPhone 15 系列推出后停止生产 iPhone 皮革保护壳。现有消息表明，苹果将转而使用被称为“FineWoven”的高级材料。所以，硅胶配件可能不会直接停产，而是通过逐渐更迭的方式进行过渡，直到当前库存耗尽。

消息人士预计苹果还将在 Apple Watch Series 9 发布后推出新的配件，如带有磁吸扣的“FineWoven”表带，以取代其即将退役的产品。

据介绍，苹果将通过停产所有皮革和硅胶配件来逐渐转向更环保的材料，虽然硅胶配件碳排放量比皮革更低，但毕竟它们是不可回收材料，而像氟橡胶这样的材料也同样由于其耐高温特性和坚固的交联结构而难以回收。

也就是说，接下来即将发布的“FineWoven”预计将是苹果大力推广的“下一代材料”，此类配件将在短期内取代皮革配件，然后慢慢取代一些硅胶配件。此外，苹果未来可能还会将其他环保材料用于其他新配件。

来源：IT之家