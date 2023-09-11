2023年第二季度，欧洲智能手机出货量年同比下降12%，创2012年以来最低水平；

俄罗斯是唯一实现年同比增长4%的主要市场；

受专利问题和艰难的市场环境影响，OPPO的出货量年同比下降51%；

2023年智能手机出货量将低于2022年。

根据Counterpoint Research市场监测服务的最新报告，2023年第二季度，欧洲智能手机出货量同比下降12%，创2012年第一季度以来季度出货量最低水平。

西欧本季度的出货量同比下降14%，而东欧在经济遭受重创的情况下，将同比降幅控制在8%。2023年第二季度，除俄罗斯外的所有主要欧洲国家均表现疲软，而俄罗斯的出货量同比增长4%。然而，这主要是由于2022年第二季度（即俄罗斯入侵乌克兰后的首个完整季度）出货量下降，以及由此导致的制裁和知名智能手机厂商纷纷退出该市场。

由于专利纠纷，加之在若干国家面临不确定性，OPPO在2023年第二季度举步维艰，因此出货量同比下降51%。如果持续面临这种不确定性，OPPO在未来几个季度的出货量将进一步下降。

主要受俄罗斯的影响，realme出货量同比增长12%，占该品牌在该地区出货量的55%。得益于三星和苹果公司退出俄罗斯市场，realme取得了这些行业巨头在俄罗斯的业务份额。此外，realme连续五个季度在俄罗斯保持第二，并一直在努力缩小与市场领导者小米的差距。

由于基数较低，以及持续向海外扩张，荣耀本季度实现同比增长9%。

谈及当前市场动态，研究分析师Harshit Rastogi表示：“虽然出货量下降，但高价格段（批发价格超过600美元（约合人民币4400元））手机的市场份额却逐年扩大。但相比中低价格段的智能手机，高价格段的换机周期更长，这也进一步抑制了市场需求。因此，手机品牌厂商可能会着力提升平均销售价格，重视服务支持，以推动未来几个季度的营收增长。”

副总监Jan Stryjak在谈及市场前景时表示：“今年市场不太可能完全复苏。2023年智能手机出货量料将低于2022年，从而连续两年创10年来的最低出货量。尽管经济状况是部分原因，但消费者购买行为同样在发生变化，这意味着较低的销售水平将成为新常态。不过，即使整体出货量不高，未来新一代苹果公司的iPhone和三星的折叠屏手机仍有望取得不错的市场表现，在未来几个季度推动销量反弹。”