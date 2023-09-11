世界即将通过福特野马 Mach-E 拉力赛以新的方式见证电动汽车的力量和敏捷性。它加入了Mustang Mach-E系列，并将电动汽车推向了不同的方向，这是福特首款受拉力赛启发的电动汽车，将野马的自由和乐趣带到了路上。

Mustang Mach-E 总工程师 Donna Dickson 表示：“就在一年前，这还只是一个想法，而今天你所看到的一切证明了我们 Model e 团队的热情和强烈的创造力。” “我们一直在探索新的性能领域，而经过拉力赛调校的悬架、双电机电动动力总成和独特的造型相结合，使 Mustang Mach-E Rally 成为一种不同类型的性能车辆，将让客户兴奋地追逐下一次冒险。 ”

Mustang Mach-E Rally 是将电动汽车技术应用于完全未开发的空白领域，扩展了 Mustang Mach-E 系列。该机器拥有野马 Mach-E GT动力系统的调谐版本，采用双电机布局，目标重量至少为 650 磅英尺。扭矩和480马力。该车辆采用独特的悬架，该悬架比 Mustang Mach-E GT 升高了 20 毫米，并配备了经过特殊调校的弹簧、MagneRide 减震器和 385 毫米前制动盘以及红色 Brembo 品牌卡钳。

Mustang Mach-E Rally 配备了一块可用容量为 91 kWh 的锂离子电池，EPA 预计续航里程目标为 250 英里。使用直流快速充电器，Mustang Mach-E Rally 预计可在约 36 分钟半内将电量从 10% 充电至 80%。

在橡胶与土路相遇的地方，Mustang Mach-E Rally 配备耐用、亮光白色 19 英寸拉力赛风格合金车轮​，其灵感源自福特拉力赛车的悠久历史，并配备 235/55 R19 米其林 CrossClimate2 轮胎，可提供更多的侧壁和与 GT 相比，表面抓地力较松。随着所有碎石客户将踢起，底部得到了前后电机的保护罩，车门覆层和挡泥板拱上的保护膜以帮助减少油漆碎片，以及可用经销商安装的挡泥板以减少碎片飞溅。前端还内置了一个恢复点，并包含挂钩，以防越野冒险变得有点太刺激。

Mustang Mach-E Rally 拥有福特首创的 RallySport 驱动模式，该模式专为越野驾驶而设计，可增加偏航以实现更大的滑行，线性油门响应可实现更好的控制，以及更激进的阻尼可实现更好的松散操控性角落。作为奖励，驾驶员将欣赏这种驾驶模式与新轮胎的结合如何使野马 Mach-E Rally 在雪地和其他光滑路面条件下表现出色。

它还配备了客户所期望的福特技术，包括可用的福特 BlueCruise 免提高速公路驾驶技术，该技术将包含在 90 天的试用期中，或者可以在车辆拥有过程中的任何时候激活。最新一代的软件 BlueCruise 1.3 以 BlueCruise 1.0 和 1.2 为基础，进一步增强了免提驾驶体验。通过变道辅助和车道内重新定位，客户将体验到更加持续的驾驶体验，从而提供改进的性能，包括在弯道和狭窄车道上。

为了测试野马 Mach-E，福特在密歇根试验场开发了一个全新的拉力赛场。该赛道是由越野拉力赛老手专门设计的，旨在模拟车辆在现实世界中可能看到的情况。随后，工程师和技术人员在模拟拉力越野耐久性试验的 500 英里测试中使用了 Mustang Mach-E Rally 原型，以确保它符合他们的设计意图。

野马 Mach-E Rally 还配备了引人注目的后扰流板，其灵感来自福克斯 RS，独特的对比色装饰，包括上下车身造型、独特的前分流器、黑色喷漆钢制车顶、独特而有目的的前饰板它内置了受拉力赛启发的雾灯。每辆 Mustang Mach-E Rally 均标配两条赛车条纹，与大胆的调色板相得益彰。它可以订购 Grabber Blue、Shadow Black、Eruption Green 和令人瞠目结舌的 Grabber Yellow，并提供星光白或新的冰川灰作为额外付费选项。

车内集舒适性、功能性和时尚于一身，与标志性的白色车轮相得益彰。仪表板上、方向盘下辐条以及车门上的对比色缝线均采用亮白色装饰。驾驶员将坐在福特设计的独特性能座椅上，该座椅配有亮白色座椅靠背，座椅表面刻有“Mach-E Rally”字样。​

“Mustang Mach-E Rally 将福特数十年来对全球拉力锦标赛的热情交到了我们的客户手中。” 首席执行官吉姆·法利说道。“它把野马带到了以前从未去过的地方——碎石路和土路。受到真正的驾驶爱好者的启发，带来前所未有的纯粹驾驶乐趣的驾驶体验。”

Mustang Mach-E Rally 是福特一系列创新车辆中的最新一款，紧随 F-150 Raptor、 F-150 Lightning、Maverick、E-Transit和 Ranger Raptor 的轮胎轨迹，所有这些都为客户带来了一些东西市场上的新产品。福特通过 Mustang Mach E-Rally 为拥有积极生活方式的热情驾驶者提供一款跨界车，这些驾驶者希望带着朋友一起冒险，同时实现零尾气排放。

Mustang Mach-E Rally 在美国的目标起始建议零售价约为 65,000 美元。Mustang Mach-E Rally 将于 2024 年初开始销售，不久后将开始交付。