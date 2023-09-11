随着氢燃料电池电动 Hilux 原型的推出，丰田在迈向零碳未来的进程中达到了另一个里程碑。它的首次亮相进一步展示了丰田实现无碳出行的多路径战略的广泛范围，应用不同的动力总成解决方案——混合动力电动、插电式混合动力电动、电池电动和燃料电池电动——以满足不同的用户需求和全球运营环境。

这款突破性的皮卡是在英国丰田制造英国公司位于英国德比的汽车工厂揭晓的，该车是在英国政府资助的支持下与财团合作伙伴的联合项目开发的。Hilux 是丰田品牌的全球标志，以其卓越的可靠性和耐用性而享有盛誉。该开发项目探讨了如何在采用新型燃料电池电动零排放动力系统的同时保持这些品质。

新动力总成采用丰田 Mirai 氢燃料电池电动轿车的核心元件，该技术已在近 10 年的商业生产中证明了其质量。驱动时，燃料电池除了纯水外不会产生尾气排放。

氢气储存在三个高压油箱中，使 Hilux 原型车的预期行驶里程超过 600 公里（373 英里），远高于电池电动系统的行驶里程。混合动力电池储存燃料电池在车上产生的电力，位于后负载甲板上，避免了客舱空间的损失。

该项目于 2022 年初启动，由 TMUK 和丰田汽车欧洲公司进行了可行性研究。随后通过先进推进中心从英国政府获得了资金，该中心是一个支持清洁技术和新移动概念开发的非营利组织。这使得从 2022 年 7 月 1 日开始，在财团合作伙伴 Ricardo、ETL、D2H Advanced Technologies、Thatcham Research 以及丰田汽车公司 (TMC) 的额外支持下，开始了紧张的设计和开发计划。

原型于今年 6 月 5 日开始建造，在 TMUK 工厂内的专用区域按照丰田生产系统原则进行施工。仅三周后，第一辆车就完成了，这是今年年底将制造的 10 辆汽车中的第一辆。这些产品将经过严格的测试，以确保安全性、动态性能、功能性和耐用性满足量产车型所需的高标准。

该项目使 TMUK 成员能够开发和应用与燃料电池电动汽车和氢系统组件相关的新技能。联盟成员也在该计划的初始阶段发挥了关键作用。Ricardo 与 TMUK 团队一起支持原型构建的准备工作、执行设计和开发任务并确认完整的制造流程。里卡多将在未来几个月内对该车辆进行全面评估，然后再决定在本十年后半段推出潜在的生产车型。