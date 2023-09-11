今日凌晨，李佳琦就昨日在直播间“怼网友”在微博发文道歉。他表示，“李佳琦让大家失望了，在看这条微博的所有人，对不起。”目前相关话题已登上多条微博热搜。

昨日晚间，有网友在直播间吐槽花西子越来越贵了。李佳琦回怼：不要乱说，眉笔一直 79，国货品牌很难的，有时候找找自己原因，这么多年了工资涨没涨，有没有认真工作？该言论立即引发争议。

在今日凌晨的致歉中，李佳琦表示：“昨天我在直播间回应产品评论时，说了些不恰当、让大家不舒服的话。今天工作的时候我也一直在反思，在回想，如果我是评论里的那位女生，会多失望啊。我本就是一个彩妆柜台销售员，深知大家的工作都是辛苦和不容易的。我说的话辜负了你们的期望，真的很抱歉。之所以没有立马回应，是我想结束工作后认真地向评论里的那位女生道歉，任何人都可以对直播间的产品提出意见和想法。我作为主播应该一直带给大家积极的正能量，并学会控制情绪。”

李佳琦还称：“一路走来，我知道大家的信任才是直播间最重要的基础。我也希望一直保持最好的状态陪伴大家，我会认真倾听大家的建议，用心服务好所有的消费者。再次说声对不起，诚恳接受大家的批评。”

此外，“花西子”话题也登上了微博热搜榜，一条来自 @京城红某人 的热门微博称“原来花西子给带货主播们的佣金能到 60%～80% 啊”。

对此，花西子 Florasis 客服工作人员回应 Tech 星球称，此事已经记录，会有专门的部门进行调查，针对网上流传的 80% 佣金问题，客服表示暂不清楚。

via IT之家