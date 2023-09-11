舍弗勒与荷兰公司VDL Groep建立合作关系，共同开发和生产用于公共交通的新一代自动驾驶穿梭巴士。这两家家族企业在2023德国国际汽车及智慧出行博览会（IAA Mobility 2023）上展示了首款演示车以及相关驱动系统和转向技术。双方希望在合作中发挥各自在系统工程、产品开发、生产制造及公共交通领域的技术能力和专业知识。针对这一先进的创新移动出行概念，舍弗勒和VDL Groep还将与Mobileye展开合作，后者将为穿梭巴士提供自动驾驶系统。目前，两家公司正在与公共交通部门及运营商就项目试点展开谈判。按计划，车辆道路测试预计从2025年开始。

新型移动出行生态系统合作伙伴

从全球范围内看，移动出行概念正在被重新定义。许多大城市都在推行新的交通出行概念，作为已有出行方式的补充，为人们提供一种可持续、便利的移动出行方式。公共交通运营商开始越来越多地关注自动驾驶解决方案，因为通过这种方式，即使在驾驶员短缺的情况下也能增加交通运能。尤其在非高峰时段，车型较大的交通工具将逐步被基于按需服务的小型自动驾驶车辆取代，这种车辆是公共交通实现本地零排放和低噪音的绝佳途径。消费者可以通过APP呼叫自动穿梭巴士，这一出行概念将在未来几年改变公共交通格局。预计未来几年，特别是到本世纪末，欧洲、北美和亚洲部分地区的许多大城市对自动驾驶穿梭巴士的需求将呈现快速增长的趋势。舍弗勒与VDL计划通过建立战略合作，在早期就参与到这一领域的发展中。两家公司希望通过联手的方式，以商业化生产为目标加速车型开发。

舍弗勒集团首席执行官克劳斯•罗森菲尔德表示：“自动驾驶穿梭巴士将成为现代移动出行生态系统不可或缺的部分。自动驾驶穿梭巴士提供安全、快速、便捷的出行方式，让城市和郊区居民出行更便利。舍弗勒希望通过可持续的方式，凭借卓越的系统能力和创新的车辆技术，助力该领域的发展。与实力雄厚的合作伙伴强强联手，才能更好地实现这一目标。我们非常高兴能够与VDL Groep以及Mobileye进行合作。”

VDL Groep总裁兼首席执行官Willem van der Leegte说道：“自动穿梭巴士在未来移动出行方面将发挥重要作用。VDL提供丰富的移动出行解决方案及服务，涵盖设计以及电气化、智能网联、自动驾驶等技术领域，自动驾驶穿梭巴士概念与我们的业务完美契合。当然，这也是一个非常好的机会，让我们能够与舍弗勒及Mobileye这样享有行业盛誉的企业在开拓性技术创新领域开展合作。”

L4级：无需人类干预的自动驾驶

VDL Groep是轿车和巴士制造等领域的技术创新者，也是欧洲重型车辆电气化的领跑者。舍弗勒是全球领先的汽车零部件供应商，提供动力总成电气化零部件和系统以及先进的车辆转向系统。舍弗勒开发的一体化线控底盘将纯电驱动系统、线控转向系统和电池集成在一个模块化平台中。Mobileye为穿梭巴士提供Mobileye Drive自动驾驶平台，该平台采用专用的EyeQ处理器、传感器带冗余的全景摄像头、激光雷达/雷达传感系统以及地图解决方案。Mobileye自动驾驶汽车高级副总裁Johann Jungwirth表示：“只有在技术安全、易用和可扩展的前提下，才能充分发挥自动驾驶移动出行的潜力，为人们提供更好的出行体验。通过与舍弗勒和VDL Groep合作，我们既有正确的策略也有专业的团队，相信能够在不久的将来将出行即服务变为现实。”

德国是欧洲首个批准SAE 4级自动驾驶汽车在公共道路上行驶的国家，双方开发的自动穿梭巴士也将率先在德国投入运营。

产业化：产量取决于可实现的销量

舍弗勒和VDL的目标客户主要是公共交通运营商，车辆将在综合的生态系统中运营。两家公司已经开始与运营商就项目试点进行谈判，对这一概念进行验证，并建立一个具有开放接口的可扩展生态系统。目标产量将取决于可实现的销量，预计从2030年开始，年产量将为数千辆。双方计划在VDL位于荷兰博恩（Born）的移动出行创新中心进行车辆生产。

舍弗勒和VDL Groep合作开发的自动驾驶穿梭巴士参数：