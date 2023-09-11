根据 Sensor Tower 发布的 2023 年 8 月中国手游发行商在全球 App Store 和 Google Play 的收入排名，本期共40个中国厂商入围全球手游发行商收入榜Top 100，合计吸金20.7亿美元，占本期全球Top 100手游发行商收入39.3%，详细报道如下。

特别说明：本报告仅统计发行商收入，且不包括中国地区第三方安卓渠道。

中国手游发行商收入Top 30

随着8月9日1.2下半卡池以及8月30日1.3上半卡池的推出，《崩坏：星穹铁道》本期收入环比增长 29%。同时，《原神》4.0枫丹版本上半卡池也于8月16日上线。在这两款游戏的带动下，米哈游移动端8月收入环比增长16.7%，使得全球手游发行商收入榜前三再度被中国厂商包揽，分别是腾讯游戏、网易游戏和米哈游。

7月14日上市的大型箱庭式动作RPG游戏《晶核》 有效抓住暑期档并延续强劲的市场表现，8月收入环比增长35%，进入中国iOS手游收入榜前五。发行商朝夕光年的收入相应增长20.8%，再创新高，位列中国手游发行商收入榜第6名。

得益于在韩国和美国市场的卓越表现，冰雪题材生存策略手游《Whiteout Survival》跻身8月全球SLG手游收入冠军。发行商点点互动收入连续2个月实现10%的环比增长，创下新的纪录。

8月2日，《蔚蓝档案》日语版开启多款三星角色限时招募活动，游戏随即登顶日本iOS手游畅销榜，发行商悠星网络8月收入相应环比增长21%，排名前进三位至第8名。

沐瞳科技RPG新游《Watcher of Realms》延续7月的强劲表现，本期收入突破1000万美元，为发行商带来13%的收入增长。作为参考，欧美市场收入最高的Squad RPG手游《RAID: Shadow Legends 突袭：暗影传说》2019年上市至今，虽然月活跃用户从巅峰时期的470万回落至150万，但月收入仍超过2000万美元，累计收入超过13亿美元，这个赛道有望成为中国厂商出海欧美市场的又一增长点。

本期增长幅度最高的头部厂商当属哔哩哔哩。随着国服7周年活动开启，《命运-冠位指定》本期收入环比增长750%，是2022年以来收入最高的月份。同时， 期待已久的《闪耀！优俊少女》在8月30日公测当天跻身中国iPhone手游畅销榜前十。加上8月10日推出的异世界幻想史诗手游《千年之旅》，8月哔哩哔哩手游收入环比激增285%，重回发行商收入榜第24名。

柠檬微趣旗下合并手游《Gossip Harbor®》(绯闻港口)和《Seaside Escape》(漫游小镇)保持稳健的增长势头，使得发行商8月收入环比增长6%，再次刷新收入纪录。

竞技世界MOBA手游《曙光英雄》近期推出的多款新皮肤和新英雄将游戏热度快速推高，并在8月18日收入实现突破性增长。本期该游戏登顶中国iOS手游下载榜，收入达到7月的36倍，使得发行商移动端收入环比增长24.5%。

榜单之外，入围全球收入Top 100的中国手游发行商依次是鹰角网络、紫龙游戏、冰川网络、益世界、完美世界、智明星通、雅乐科技、心动网络、途游游戏 和 英雄游戏 共40家厂商。

中国App Store手游收入Top 20

由NEXON官方团队研发，腾讯发行的冒险岛IP正版手游《冒险岛：枫之传说》于8月17日公测，在一众新游中脱颖而出，连续两天登顶中国iPhone手游下载榜，成为8月中国iOS手游收入榜前十唯一的新面孔。