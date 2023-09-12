新M7搭载HUAWEI DATS 2.0，综合续航达1300公里，纯电续航超过240公里，后驱版百公里油耗5.6L，四驱版百公里油耗5.8L，号称比未升级智能增程车型油耗降低了8%。

性能方面，问界新款M7有大幅升级，在HUAWEI DriveONE增程电驱平台加持下，其百公里加速只要4.8秒，遥遥领先于宝马X5L 2.0T的7.3秒，也快于理想L7 Max的5.3秒。

余承东表示：“我们在AITO问界新M7系列上重金投入五个亿，用了扎实的材料、最好的技术，让它不仅成为‘智能座舱天花板’，还是‘智能驾驶天花板’，更是‘智能安全天花板’！在看不见和看得见的地方，为用户带来了比遥遥领先更领先的极致体验。”

城区智驾领航辅助（城区NCA）在原有的5城开放之上直接实现大步跨跃，预计在今年12月将实现全国都能开、越开越好开的智驾体验。自2023年4月发布以来，华为ADS 2.0在AI训练集群上构建了丰富的场景库，每天深度学习1000万+km，持续优化迭代智能驾驶算法和场景策略。截至2023年9月数据，长距离NCA领航MPI高达200km，城市高架汇入汇出成功率高达99%+，可靠程度堪比人类“老司机”。

硬件配置上，问界新M7配备1个顶置激光雷达、3个毫米波雷达、11个高清视觉感知摄像头及12个超声波雷达等27个感知硬件，配合高性能计算平台和华为自研拟人化算法，实现对动静态目标（含异形物体）的全场景和全天候感知。

值得关注的是，华为ADS 2.0在融合BEV感知能力基础上，升级业界首创的GOD2.0网络，可以识别通用障碍物白名单外的异形物体，障碍物种类精细识别（如区分救护车、警车等），识别率高达99.9%4；RCR 2.0实现导航地图和现实世界匹配，既能“看得懂物”又能“看得懂路”。此外，基于多传感器融合感知能力，问界新M7还具备可见即可泊的智慧泊车能力，并支持园区代客泊车和超窄车位泊车。另一方面，华为ADS 2.0主动安全能力持续进化，首发全向防碰撞系统，实现前向、侧向和后向全向防碰撞能力。AEB最高刹停时速提升至90km/h，可减少90%因注意力不集中和路况复杂造成的交通事故，主动安全能力业内持续领先。