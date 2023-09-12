AITO 问界新 M7 系列车型于今日正式上市。华为常务董事、终端 BG CEO、智能汽车解决方案 BU CEO 余承东在演讲中表示，新车投入五个亿进行研发，将成为“智能座舱、智能驾驶、智能安全的天花板”，更是号称在看得见、看不见的地方能够带来“比遥遥领先更领先的极致体验”。
新车提供五座、六座两种座椅布局，共五款车型，售价区间为 24.98 万元-32.98 万元，官方表示将实现发布即交付。
- M7 Plus 五座后驱版：24.98 万元
- M7 Plus 五座四驱版：28.48 万元
- M7 Max 五座智驾版：30.98 万元
- M7 Plus 六座后驱版：26.98 万元
- M7 Max 六座智驾版：32.98 万元
动力及驾控方面，新车升级华为 DATS 2.0 和前后悬双 FSD 可变阻尼减震器，并搭载 DriveONE 增程电驱平台，四驱车型百公里加速时间为 4.8 秒。满油满电状态下，新车综合续航可达 1300km，纯电续航 260km，百公里亏电油耗 5.6L。
智能驾驶方面，问界新 M7 搭载华为 ADS 2.0 高阶智能驾驶系统，可实现不依赖高精地图的高速、城区智能驾驶，并号称预计今年 12 月城区 NCA 实现“全国都能开”。新车配备 1 个顶置激光雷达、3 个毫米波雷达、11 个高清视觉感知摄像头及 12 个超声波雷达等 27 个感知硬件，支持园区代客泊车、超窄车位泊车。
智能座舱方面，新车配备“超级桌面”，手机碰一碰即可完成 App 流转屏幕，小艺语音也支持离线语音导航、语音操控拍照、无需下车即可支付等多种功能。新车前排座椅后部还配备了面向后排的 MagLink，可吸附华为平板电脑，并实现多设备联动，号称打造“移动的全屋智能”：智能座舱可依个人需求变为个人创作室、多人会议室、儿童书房。
via IT之家