高通公司日前宣布，将为苹果iPhone手机提供5G调制解调器（Modem）至2026年。

华尔街分析师和高通高管此前曾表示，预计苹果将于2024年放弃高通，开始使用自家研发的5G Modem。

分析人士称，此次延长向苹果供应5G Modem将提振高通的手机业务，并缓解失去一家关键客户将带来的打击。在截至今年6月底的2023财年第三财季，高通手机业务的销售额为52.6亿美元。2022财年，高通总营收为442亿美元。瑞银（UBS）预计，其中约21%来自苹果。

当前，苹果iPhone使用的是高通的5G Modem。但很长一段时间以来，苹果一直在努力研发自家的5G Modem芯片组，以摆脱对高通的依赖。2019年，苹果还收购了英特尔的智能手机Modem部门。

高通此前也表示，意识到苹果将逐步淘汰其Modem芯片。但分析人士称，由于高通芯片的复杂性，苹果要摆脱高通的芯片将面临挑战。

除了5G Modem，高通还通过蜂窝授权费从苹果公司赚取利润。瑞银预计，2022年高通的蜂窝授权费约为19亿美元。高通表示，根据一项为期六年的协议，高通将继续向苹果收取版税。该协议是在2019年苹果和高通之间关于专利费的法律战结束后达成的。

高通今日还表示，到2026年，预计将只能为苹果提供其所需整体5G Modem的20%。这意味着，高通仍预计来自苹果的业务终将下滑。但高通的一位高管表示，该公司并未因此而调整业绩指引。

苹果将于当地时间9月12日（北京时间9月13日凌晨1点）发布iPhone 15，该系列手机仍将使用高通的5G Modem。

除了高通Modem芯片，苹果还准备放弃通公司（Broadcom）的一款WiFi和蓝牙芯片。这些举措旨在降低对其他芯片厂商的依赖。此前，苹果的Mac电脑已经用自家芯片取代了英特尔的处理器。