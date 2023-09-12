据 MacRumors 报道，iPhone 15 Pro 系列机型最高配备 8GB 内存，128GB 空间起步，最高 1TB 存储空间，并没有此前谣传中的 2TB 机型。

MacRumors 表示 iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 的存储配置如下：

128 GB

256 GB

512 GB

1 TB

对于存储选项，苹果公司已经选择以下 4 家 NAND 供应商：

SK 海力士

西部数据

铠侠

三星

内存方面，据报道，苹果计划为 iPhone 15 Pro 系列机型和去年旗舰机型一样采用 LPDDR5 内存，内部正测试 6GB 和 8GB 两种规格，由以下公司提供：

三星

美光

SK 海力士

目前尚不清楚内存容量情况，有两种解释：

内存容量随存储容量变化，更高容量配 8GB 内存。

根据集邦咨询发布的报告，取消 6GB 内存，直接提供 8GB。

除了内存和存储之外，iPhone 15 Pro 机型还将使用升级的 A17 SoC，该 SoC 采用台积电新的 3nm 制造工艺制造。A17 预计将提升 GPU 核心，以实现更好的图形性能、高性能内核的时钟速度将从 A16 的 3.46 GHz 提高到 3.70 GHz。