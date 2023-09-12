据 MacRumors 报道，iPhone 15 Pro 系列机型最高配备 8GB 内存，128GB 空间起步，最高 1TB 存储空间，并没有此前谣传中的 2TB 机型。
MacRumors 表示 iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 的存储配置如下：
- 128 GB
- 256 GB
- 512 GB
- 1 TB
对于存储选项，苹果公司已经选择以下 4 家 NAND 供应商：
- SK 海力士
- 西部数据
- 铠侠
- 三星
内存方面，据报道，苹果计划为 iPhone 15 Pro 系列机型和去年旗舰机型一样采用 LPDDR5 内存，内部正测试 6GB 和 8GB 两种规格，由以下公司提供：
- 三星
- 美光
- SK 海力士
目前尚不清楚内存容量情况，有两种解释：
- 内存容量随存储容量变化，更高容量配 8GB 内存。
- 根据集邦咨询发布的报告，取消 6GB 内存，直接提供 8GB。
除了内存和存储之外，iPhone 15 Pro 机型还将使用升级的 A17 SoC，该 SoC 采用台积电新的 3nm 制造工艺制造。A17 预计将提升 GPU 核心，以实现更好的图形性能、高性能内核的时钟速度将从 A16 的 3.46 GHz 提高到 3.70 GHz。