过去几个月的时间里，包括彭博社的马克・古尔曼、苹果分析师 Jeff Pu、爆料者 ShrimpApplePro 等各种可靠消息源在内，都表示苹果 iPhone 15 Pro 机型将改用钛金属材质。

在开始介绍钛金属之前，我们先罗列下 iPhone 15 Pro 机型从不锈钢改用钛金属之后的变化：

拉丝表面处理

划痕不太明显

改善耐指纹性

设备重量减少 18 克

新增“Titanium Gray”灰色

根据 MacRumors 报道，汇总关于钛金属的相关信息如下：

材质：五级钛（Ti-6Al-4V）

目前掌握的信息，确认 iPhone 15 Pro 机型所用钛金属为五级钛（Ti-6Al-4V），是钛和少量铝和钒组成的钛合金。

五级钛以其优异的耐腐蚀性而闻名，广泛应用于航空航天，赛车和假肢制造等各种材料。

苹果使用钛的历史

从 2001 年的 PowerBook G4 Titanium 到 Apple Watch Series 5，再到 Apple Watch Ultra，苹果正逐渐扩大钛金属在其产品中的应用。

使用五级钛材质带来的变化

拉丝工艺

苹果 iPhone 15 Pro 机型采用钛材质之后，从不锈钢的镜面抛光转而提供拉丝工艺。

新的拉丝饰面预计将减少划痕的可见性。在 iPhone 15 Pro 的早期开发中，苹果尝试了钛框架的镜面抛光，外观与 iPhone 14 Pro 非常相似。

不过测试结果显示，镜面抛光的 iPhone 15 Pro 版本比较容易出现划痕和凹痕，于是苹果转而推出了新的拉丝外观。

减轻重量

iPhone 15 Pro 的尺寸和重量：

厚度：8.25mm

长度：146.6mm

宽度：70.6mm

重量：188 克

iPhone 14 Pro 的尺寸和重量：

厚度：7.85mm

长度：147.5mm

宽度：71.5mm

重量：206 克

iPhone 15 Pro Max 的尺寸和重量：

厚度：8.25mm

长度：159.9mm

宽度：76.7mm

重量：221 克

iPhone 14 Pro Max 的尺寸和重量：

厚度：7.85mm

长度：160.7mm

宽度：77.6mm

重量：240 克

使用五级钛面临的挑战

苹果在 iPhone 15 Pro 机型结合新的拉丝工艺，固然更好的抗指纹性和更少的可见划痕，但耐用性依然是个问题。

虽然钛与不锈钢相比具有更高的硬度，但它也更轻，使其更容易产生凹痕，更具体来说，角落容易受到凹痕的影响。

另一个问题是这可能导致颜色涂层剥落，露出下面的裸露金属。这种现象已经出现在原型设备上，目前尚不清楚苹果是否已有相应的解决方案。