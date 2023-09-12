尽管东南亚创业生态在近年来迎来了不俗的发展，但如果把目光聚焦到其“三驾马车”——金融科技、电商、物流之外，这里可能就显得相对“沉寂”了一些。当然，在这种创业热潮的推动下，这些没那么热门的领域中却也在正迎来一些试图“打破僵局”的挑战者，本次的Hukumku则正是这样的一位代表。

Hukumku是一家总部位于印尼的法律科技初创公司，专注于提供法律咨询和法律服务。该公司日前表示，已经获得了一笔由East Ventures领投的融资（数目未公开）。

针对这笔融资的用途，Hukumku表示，将用这笔资金加快产品开发和营销工作。

Hukumku于今年成立，旨在通过其平台将用户与经过审核的律师联系起来，帮助解决当地公众对于法律援助认知不全以及接触难的问题。据介绍，在平台推出后，Hukumku将会在上面提供关于律师的基本信息——包括其个人资料、执业许可证、专业领域、所处地点以及用户评级&评论。此外，该平台还将提供以法律和法律案例为主题的免费教育内容和研讨会活动，以帮助用户更好地理解法律术语和法律流程。

作为Hukumku的成立出发点，该公司表示，在印尼，许多人在最需要法律援助的时候往往会面临机会有限的问题。再加上相关信息和透明度的缺乏，人们会更加误认为法律咨询费用过于昂贵且流程会过于复杂，因而更加无法及时触及这一服务。与此同时，从律师的角度来看，他们也会经常面临着获客方面的竞争问题，因为其客户往往来自于介绍/引荐。

在这样的背景下，Hukumku便希望能够有一个一站式的平台，为用户提供重要信息，以便根据自身法律需求找到合适的律师。而Hukumku也进一步强调，平台会优先考虑透明度因素，从中为用户提供其法律服务的定价信息，确保用户有明确的期望，继而获得负担得起的法律援助。

据透露，基于新的融资，Hukumku计划在11月时对外推出其法律服务平台。

封面来源：Wesley Tingey on Unsplash