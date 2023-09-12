起亚计划在其新电动车型中使用最近从太平洋回收的 55 吨回收塑料。起亚全球合作伙伴 The Ocean Cleanup 回收的塑料量破纪录，标志着 2022 年 4 月达成的为期七年的全球合作伙伴关系进入下一阶段，这是起亚转型为领先的可持续移动解决方案提供商的一部分。

海洋清理是一个国际非营利项目，其使命是清除海洋中的塑料，在加拿大温哥华岛维多利亚捕获了塑料。经过大太平洋垃圾带 (GPGP) 的长途航行后，使用海洋清理公司的 System 002 提取技术从太平洋清除了创纪录的捕获量。GPGP 是世界上最大的漂浮垃圾堆，估计表面积达 160 万平方公里，相当于法国国土面积的三倍。

回收塑料的回收工作将很快开始，起亚将在未来的车型中使用部分材料。该政策符合起亚提供可持续移动解决方案的承诺，这些解决方案对大规模实现可持续发展具有可衡量的影响。

起亚已经在各个产品领域成功实施了 30 多个可持续解决方案，包括使用再生 PET、生物基替代皮革和不含 BTX 涂料的织物和地毯。以该品牌的 7 座全电动 SUV 旗舰车型EV9为例，回收废物（包括从海洋中回收的渔网）被用来制作车辆的地板地毯。EV9 的构造所使用的组件由再生塑料和生物基环保材料制成，重约 34 公斤。

在将创纪录的捕捞量带到岸上后，海洋清理组织立即宣布推出其新的 System 03 技术。系统 03 的体积几乎是系统 002 的三倍，可以全年连续地以更低的每公斤去除成本捕获更多数量的塑料。它还具有更先进的环境监测和安全技术，例如旨在保护海洋生物的新型海洋动物安全舱口。这次扩大规模标志着海洋清理组织的目标进入下一阶段，即到 2040 年清除 90% 的漂浮海洋塑料。