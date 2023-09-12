新款特斯拉取消了物理换挡杆，转而采用屏幕触控方式进行换挡，不少网友对此颇为不解。不过好在新款 Model 3 的用户手册确认，新车也将支持 Model S 和 Model X 的自动换挡功能，可以为车主带来一定的便利。

据悉，自动换挡功能目前还是一个测试版功能，需要用户手动开启。当开启后，这个功能可以让新款的 Model 3 根据其各种传感器的输入，自动选择前进或后退档。当司机关上车门并系好安全带时，可以在触摸屏上看到系统选择的驾驶模式。如果踩下刹车踏板并用触摸屏上的换挡选择器手动换挡，就可以覆盖自动换挡功能。

和 Model S 和 Model X 一样，新款 Model 3 也配备了三种换挡选择方式。除了触摸屏上的换挡选择器和自动换挡功能外，新款 Model 3 还配备了一个物理换挡按键。不过和 Model S 和 Model X 不同的是，新款 Model 3 的物理换挡按键在顶部控制台上，而不是在中控台上。

根据新款 Model 3 的车主手册介绍，顶部控制台上的物理换挡按键通常是不可用的，除非司机按下其中一个按钮来激活。当激活后，P、R、N、D 四个按钮会亮起，手动换挡器是在新款 Model 3 的触摸屏不可用或者车辆处于代客泊车或运输模式时使用的。

即使触摸屏上的换挡选择器可用，也还有一种方法可以手动切换新款 Model 3 的档位。特斯拉指出，司机可以通过同时短暂地按下两个滚轮来激活顶部控制台上的物理换挡按键。不过司机要注意不要长按两个滚轮，因为这样会导致换挡选择器激活并且触摸屏重启。