尽管埃隆·马斯克 (Elon Musk) 尽了最大努力将特斯拉的所有资源投入到一个无用的结果中，但正如埃隆·马斯克 (Elon Musk) 的传记作家沃尔特·艾萨克森 (Walter Isaacson) 所详述的那样，特斯拉的高管还是成功说服这位首席执行官开发了一款价格低于 25,000 美元的经济实惠的紧凑型电动汽车。一旦法规和软件符合马斯克的愿景，这款车随后可能会转变为机器人出租车，就是自动驾驶汽车。

艾萨克森表示，特斯拉推出的售价低于 25,000 美元的紧凑型电动汽车（有时称为 Model 2）被推迟的原因之一是马斯克坚信，在拥有数百万辆机器人出租车的世界中，这款汽车是不必要的。

马斯克对“没有后视镜、没有踏板、没有方向盘”的全自动电动汽车的概念感到兴奋，他坚称特斯拉将“承担这个风险。如果事情搞砸了，那是我的错。”沃尔特·艾萨克森 (Walter Isaacson) 的新书《埃隆·马斯克》 (Elon Musk) 的摘录如下，该书由Axios出版。“我们不会设计某种两栖青蛙，即半途汽车。我们都致力于自动驾驶。”

据艾萨克森称，在 2021 年举行的那次会议之后的几周内，马斯克对全自动驾驶汽车的想法感到兴奋不已。“这将是一个历史上的巨大革命性产品，”他补充说，“它将改变一切。” 特斯拉的设计主管弗朗茨·冯·霍尔茨豪森仍然坚持该项目，他不断建议该车辆的平台也可以用于自动驾驶汽车。艾萨克森表示，真正改变马斯克想法的是 2023 年 2 月的一次会议，会上冯·霍尔茨豪森向他展示了廉价电动汽车和机器人出租车并排的设计模型。

“两者都有一种赛博卡车的未来感，”艾萨克森写道。“马斯克喜欢这些设计。“当其中一个出现时，”他说，“人们会认为他们看到了来自未来的东西。”特斯拉将在下一代平台上制造两款新车。尽管马斯克最初打算在墨西哥北部制造汽车，但他后来决定在奥斯汀制造第一批示例，以便工程师能够接近不断调试车辆。

目前尚不清楚这款售价低于 25,000 美元的新款汽车何时会亮相，更不用说 Robotaxi 版本何时可以上路了。这家汽车制造商似乎确实打算生产紧凑型电动汽车。