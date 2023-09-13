苹果公司今日宣布推出Apple Watch Series 9，达成意义重大的环保里程碑。Apple Watch Series 9 比以往表款更加强大，搭载全新 S9 SiP 芯片，令性能与表现再度提升；新增与 Apple Watch 交互的奇妙新方式——“双指互点两下”手势；更快的设备端处理 Siri 请求功能现可访问与记录健康数据；支持用于 iPhone 的精确查找；此外还有更多新功能。Apple Watch Series 9 运行 watchOS 10，呈现重新设计的各类 app、全新智能叠放功能、新表盘、骑行与徒步新功能以及多种心理健康辅助工具。

顾客可首次在每种 Apple Watch 中选购碳中和表款，这代表 Apple 2030 目标——到 2030 年底前在整个运营、生产供应链和产品生命周期完全实现碳中和——达成意义重大的里程碑。

全新 Apple Watch 系列表款今日起接受订购，9 月 22 日（周五）起正式发售，起售价为2999元。

强大的全新 S9 SiP 芯片

Apple Watch Series 9 由 Apple 定制的全新 S9 SiP 芯片强势驱动。这款 Apple 迄今最强大的手表芯片带来全系统提升与全新功能，包括新手势双指互点两下和支持访问与记录健康数据并确保安全与隐私的设备端处理 Siri 请求功能。Apple Watch Series 9 还配备全新 4 核神经网络引擎，处理机器学习任务速度与 Apple Watch Series 8 相比最高可达两倍。S9 SiP 芯片的高能效使得 Apple Watch Series 9 保持了长达 18 小时、足以满足全天使用需求的电池续航时间。

双指互点两下手势

得益于数码表冠和触感引擎等创新部件以及轻点、轻扫、抬起手腕和盖住手表以静音等手势，Apple Watch 为用户带来简便直观的使用体验。现在，用户通过全新的双指互点两下手势，无需触碰显示屏即可轻松控制 Apple Watch。用户只需连续两次轻触戴表的那只手的食指与拇指，即可快捷方便地进行 Apple Watch Series 9 上的多项常用操作。

双指互点两下能够控制一款 app 中的主要按钮，用来停止计时器、播放和暂停音乐，或者让闹钟稍后提醒。这一手势还可用来接听或结束电话，甚至用 Apple Watch 的遥控相机来拍摄照片。双指互点两下还能在表盘中激活智能叠放，再次双指互点两下即可滚动浏览叠放小组件。

Apple Watch Series 9 中速度更快的神经网络引擎通过新的机器学习算法处理加速感应器、陀螺仪和光学心率传感器的数据，从而实现全新双指互点两下手势。该算法可监测手腕轻微运动的标志性特征，以及手掌和手指进行双指互点两下操作时产生的血流变化。

双指互点两下手势将随软件更新于下月推出。

更加明亮的显示屏

高能效的 S9 SiP 芯片与先进的显示屏架构结合，让 Apple Watch Series 9 的显示屏最大亮度提升至 2000 尼特，相比 Series 8 翻倍，让文本在明亮日光下更加易读。在黑暗房间里或凌晨时分，显示屏还可将亮度降低至 1 尼特，以免惊扰身边人。

可访问与记录健康数据的设备端处理 Siri 请求功能

Siri 现可在设备端处理特定 Siri 指令，这在 Apple Watch 上尚属首次。对于无需从互联网获取信息的请求，如开始体能训练或设置计时器，Siri 将不再依赖 Wi-Fi 或蜂窝网络，从而给出更快、更可靠的回应。强大的神经网络引擎还使听写准确度相比 Apple Watch Series 8 提升高达 25%。

设备端处理更加私密安全，Siri 现可访问健康 app 数据，以处理有关健康和健身的查询。例如，用户可以询问自己昨晚睡了几个小时，活动圆环当日完成情况如何，自己的血糖水平（需佩戴连接的监测设备）等。用户还可通过 Apple Watch Series 9 让 Siri 记录体重、经期、用药状况等健康数据。

精确查找与 HomePod 集成

使用 Apple Watch 寻找 iPhone 是一项深受用户喜爱的功能。S9 SiP 现配备一颗第二代超宽带（UWB）芯片，支持对同样配备该芯片的 iPhone 15 系列产品进行精确查找。精确查找功能提供距离与方向信息，以及视觉、触觉和音频指引，帮助用户寻找 iPhone，即使它在另一个房间里。

第二代超宽带（UWB）技术还为 Apple Watch 和 HomePod 带来更深度的集成。用户进入 HomePod 周围 4 米范围内时，如果 HomePod 正在播放音频，Apple Watch Series 9 会自动开启播放中 app 以控制媒体。如果 HomePod 未播放音频，智能叠放顶部会出现媒体建议。

碳中和表款

Apple Watch Series 9、Apple Watch Ultra 2 和 Apple Watch SE 的部分表壳与表带组合为 Apple 史上首批碳中和产品。为实现 Apple 2030 目标，Apple Watch 的碳足迹已大幅降低。材料、电力和运输这三个最主要温室气体来源的排放均已降低。剩余的少量排放可以通过高质量的、来自自然解决方案的碳信用额项目被抵消。Apple Watch 包装经过重新设计，采用 100% 纤维材质，已实现碳中和的产品包装上将印有新标志。

表带

Apple 推出精织斜纹，这是一种精致且耐用的织物，采用 68% 的回收成分制成，相比皮革材质，碳排放大幅降低。精织斜纹具有柔软如绒面的触感，可用于磁力链式表带和现代风扣式表带。即日起，Apple 将不会在包括表带的任何新 Apple 产品中使用皮革材质。

备受欢迎的回环式运动表带亦得到重新设计，现包含 82% 的再生纱线。全新 Apple Watch 回环式运动表带已实现碳中和。

Apple 与 Nike 和 Hermès 合作，推出对环境更友好的系列表带。Nike 运动表带现包含至少 32% 的再生氟橡胶材质，采用回收材料制成的彩色薄片形成了随机图案，使每个表带都形成了独一无二的外观；Nike 回环式运动表带的材料重新利用了前几季产品的纱线，使同样质感柔软的材料呈现出有趣的全新段染花纹。

价格与上市时间