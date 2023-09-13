苹果公司今日宣布推出 Apple Watch Ultra 2，为 Apple 最坚固、最强大的智能手表带来全新功能，同时达成意义重大的环保里程碑。Apple Watch Ultra 2 具备 Ultra 表款深受用户喜爱的全部特色，此外还搭载了强大的全新 S9 SiP 芯片，支持奇妙新体验“双指互点两下”手势，配备 Apple 迄今最明亮的显示屏，扩展了适用海拔高度范围，支持设备端处理 Siri 请求、用于 iPhone 的精确查找，以及涉水探险活动的先进功能。Apple Watch Ultra 2 运行 watchOS 10，呈现重新设计的各类 app、全新智能叠放功能、新的骑行体验、帮助用户探索户外的功能，以及全新表盘 Ultra 模块。得到这些新提升的 Apple Watch Ultra 2 依然具有常规使用下长达 36 小时的电池续航时间，低电量模式下更长达 72 小时。

顾客可首次在每种 Apple Watch 中选购碳中和表款，这代表 Apple 2030 目标——到 2030 年底前在整个运营、生产供应链和产品生命周期完全实现碳中和——达成意义重大的里程碑。

Apple Watch Ultra 2 今日起接受订购，9 月 22 日（周五）起正式发售，售价为6499元。

强大的全新 S9 SiP 芯片

Apple Watch Ultra 2 由 Apple 定制的全新 S9 SiP 芯片强势驱动。这款 Apple 迄今最强大的手表芯片带来全系统提升与全新功能，包括新手势双指互点两下和支持访问与记录健康数据并确保安全与隐私的设备端处理 Siri 请求功能。Apple Watch Ultra 2 还配备了全新 4 核神经网络引擎，处理机器学习任务速度相比初代 Apple Watch Ultra 翻倍。

双指互点两下手势

得益于数码表冠和触感引擎等创新部件以及轻点、轻扫、抬起手腕和盖住手表以静音等手势，Apple Watch 为用户带来简便直观的使用体验。现在，用户通过全新的双指互点两下手势，无需触碰显示屏即可轻松控制 Apple Watch Ultra 2。用户只需连续两次轻触食指与拇指，即可使用戴表的那只手快捷方便地进行 Apple Watch Ultra 2 上的多项常用操作。双指互点两下还能在表盘中激活智能叠放，再次双指互点两下即可滚动浏览叠放小组件。

双指互点两下能够控制一款 app 中的主要按钮，用来停止计时器、播放和暂停音乐，或者让闹钟稍后提醒。这一手势可用来接听或挂断电话，用 Apple Watch 的遥控相机来拍摄照片，还能切换到指南针 app 的全新爬升高度视图，查看已保存航点的相对高度变化。

Apple Watch Ultra 2 中速度更快的神经网络引擎通过新的机器学习算法处理加速感应器、陀螺仪和光学心率传感器的数据，从而实现全新双指互点两下手势。该算法可监测手腕轻微运动的标志性特征，以及手掌和手指进行双指互点两下操作时产生的血流变化。

双指互点两下手势将随软件更新于下月推出。

更加明亮的显示屏

全新先进显示屏架构让 Apple Watch Ultra 2 的最大亮度攀升至 3000 尼特，是 Apple 迄今设计的最明亮的显示屏，比第一代 Apple Watch Ultra 的亮度高达 50%，进一步提升屏幕在强烈日光下的清晰度。在黑暗房间里或凌晨时分，显示屏还可将亮度降低至 1 尼特，以免惊扰身边人。闪光灯功能也从新显示屏架构中获益：旋转数码表冠即可暂时让亮度翻倍，以获得更好的照明效果。

Ultra 模块表盘

专为 Apple Watch Ultra 设计的新表盘 Ultra 模块利用大面积显示屏的最外缘呈现实时数据，包括秒数、海拔高度或水深等。这款表盘还提供了 Apple 数码表盘中数目最多的复杂功能，可自定义用于运动、户外探险及海洋与水类运动。

经受极限考验

Apple Watch Ultra 2 为极限环境而设计，历经 Apple 产品中范围最大的海拔测试——足以助用户探索下至低于海平面 500 米的幽深峡谷、上至海拔 9000 米的世界屋脊。

休闲式水肺潜水与自由潜水

Apple Watch Ultra 为水类运动设计，包括风筝冲浪与尾波滑水等极限运动，并通过 Huish Outdoors 出品的更新版 Oceanic+ app 助力深度 40 米以内的休闲式水肺潜水，现更支持自由潜水运动。

内置的水深 app 现可保存每次潜水的记录，用户可使用 Apple Watch Ultra 浏览最近的几次记录，或者在 iPhone 的健身 app 中浏览所有潜水的完整历史，包括 GPS 入水点信息。

使用 Oceanic+ app 进行自由潜水时，用户可看到水深和累计时间等关键数据，并获取目标深度提醒，所有信息均以醒目的大号字体呈现，一目了然。潜水之余，心率区间信息帮助用户监测与降低自己的心率，水面停留时间与潜水总用时在每次训练过程中为用户提供指引。详细的潜水日志则提供了包括下潜与上浮速度在内的完整记录。

可访问与记录健康数据的设备端处理 Siri 请求功能

Siri 现可在设备端处理特定 Siri 指令，这在 Apple Watch 上尚属首次。对于无需从互联网获取信息的请求，例如开始体能训练或设置计时器，Siri 将不再依赖 Wi-Fi 或蜂窝网络，从而给出更快、更可靠的回应。强大的神经网络引擎还使听写准确度提升高达 25%。

设备端处理更加私密安全，Siri 现可访问健康 app 数据，以处理有关健康和健身的查询。例如，用户可以询问自己昨晚睡了几个小时，活动圆环当日完成情况如何，开始户外慢跑或骑行体能训练，或者进行设置指南针航点等请求，这一切仅需通过语音即可完成，甚至无需网络连接。用户还可通过 Apple Watch Ultra 2 让 Siri 记录体重、体温、经期、用药状况等健康数据。

精确查找

使用 Apple Watch 寻找 iPhone 是一项深受用户喜爱的功能。S9 SiP 现配备一颗第二代超宽带芯片，支持对同样配备该芯片的 iPhone 15 系列产品进行精确查找。精确查找功能提供距离与方向信息，以及视觉、触觉和音频指引，帮助用户寻找 iPhone，即使它在另一个房间里——用户潜水后不记得将 iPhone 放在哪里时，也可用此方式寻找手机。

碳中和表款

Apple Watch Ultra 2、Apple Watch SE 和全新 Apple Watch Series 9 的部分表壳与表带组合为 Apple 史上首批碳中和产品。为实现 Apple 2030 目标，Apple Watch 的碳足迹已大幅降低。材料、电力和运输这三个最主要温室气体来源的排放均已降低。剩余的少量排放可以通过高质量的、来自自然解决方案的碳信用额项目被抵消。

搭配高山回环式表带或野径回环式表带的 Apple Watch Ultra 2 采用 95% 的再生钛金属，而初代 Apple Watch Ultra 中并未采用再生钛金属。Apple Watch Ultra 2 的包装上将印有新标志，代表产品已实现碳中和。

产品阵容

Apple Watch Ultra 2 表壳尺寸为 49 毫米，搭配全新野径回环式表带或高山回环式表带的表款已实现碳中和。

高山回环式表带（蓝色、靛蓝色、橄榄色）、野径回环式表带（橙配米色、绿配灰色、蓝配黑色）、海洋表带（蓝色、橙色）均迎来新配色。

全新 Apple Watch 野径回环式表带和高山回环式表带均已实现碳中和，并包含超过 30 % 的回收成分。

价格与适用国家和地区