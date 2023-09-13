苹果公司今日宣布将进一步推进全球供应链脱碳。到 2030 年，将有超过 300 家供应商使用 100% 清洁能源制造 Apple 产品。新增来自美国、欧洲和亚洲的 50 余家供应商宣布践行上述承诺，推动了 Apple 供应商清洁能源项目的发展，这代表占 Apple 制造方面直接支出 90% 以上的供应商现已加入该项目。这一里程碑标志着 Apple 更加接近到 2030 年所有产品实现碳中和的宏伟目标。

“我们正在经受破纪录的气温和毁灭性的风暴带来的考验。减少温室气体排放、抵御气候变化带来的影响是当务之急，我们每个人都义不容辞，”Apple 环境与供应链创新副总裁 Sarah Chandler 表示，“在 Apple，我们可以很自豪地宣布，大部分供应商都在采取积极行动，助力我们走向碳中和的未来。”

自 2020 年起，Apple 在全球的公司运营已经实现了碳中和，Apple 的 2030 年计划致力于达成排放减少 75% 的科学减排目标。Apple 自 2015 年起与全球供应商密切合作，着手处理 Apple 产品制造过程中使用的电力。产品制造是 Apple 碳足迹中最主要的温室气体排放来源。用 100% 清洁能源进行生产，是推动所有 Apple 产品像此次推出的全新 Apple Watch 表款一样实现碳中和的关键因素。

来自 28 个国家的 Apple 供应商已在 Apple 供应商清洁能源项目中承诺投入使用超 20 吉瓦可再生能源。在先进制造技术领域，新近作出清洁能源承诺的供应商包括思佳讯（Skyworks Solutions）、亚德诺半导体（Analog Devices）、思睿逻辑（Cirrus Logic）等众多美国企业，以及日本的瑞萨电子（Renesas Electronics）。今年新加入清洁能源项目的韩国供应商数量增加近 30%，达到 23 家。在中国，又有 14 家公司已许诺从 2023 年 4 月起使用清洁能源，包括负责为 Apple 产品提供关键回收材料的供应商格林美（Jingmen GEM）等。在欧洲范围内，参与项目的企业增至 34 家，包括 Sappi Limited、LeMur 和 Schoeller Textil AG 等近期加入的公司。

Apple 持续追踪供应商对范围 1 和范围 2 排放的减排进程。2022 年秋季，Apple 号召供应商到 2030 年实现脱碳。2022 年，Apple 供应链中已投产的 13.7 吉瓦可再生能源项目避免了 1740 万吨的碳排放，相当于抵消近 380 万辆汽车行驶造成的排放。得益于 Apple 在确认高质量可再生能源来源方面提供的支持，许多供应商还选择在 Apple 相关产品范围以外的生产中也实现脱碳。