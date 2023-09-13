苹果公司今日宣布推出 iPhone 15 和 iPhone 15 Plus，采用业内首创的融色玻璃背板，哑光质感的外观绚丽美观，铝金属外边框采用全新设计的弧形边沿。两款机型均包括灵动岛，并配备先进的摄像头系统。强大的 4800 万像素主摄支持拍摄超高像素分辨率照片，新增 2 倍长焦选项，为用户提供总计 3 档光学变焦，如同配备第三颗摄像头。iPhone 15 系列还提供新一代人像功能，能够更轻松地拍摄出细节丰富的人像照片，弱光环境下的摄影表现也得到提升。A16 仿生芯片提供稳妥可靠的强劲性能，新增 USB-C 端口。

iPhone 15 和 iPhone 15 Plus 将提供五种绚丽的彩色外观，分别是粉色、黄色、绿色、蓝色和黑色。订购将于 9 月 15 日（周五）开启，9 月 22 日（周五）起正式发售，起售价为5999元。

设计美观耐用，显示屏规格升级

iPhone 15 和 iPhone 15 Plus 的显示屏尺寸分别为 6.1 英寸和 6.7 英寸，灵动岛设计为用户提供与重要通知和实时活动进行交互的创新方式。用户可直接查看地图 app 提供的前进路线，轻松控制音乐播放，还可基于第三方 app 集成功能，获取外卖、出行、体育比赛分数、旅游规划等诸多方面的实时信息。超视网膜 XDR 显示屏为观看各类内容和游戏提供绝佳体验。HDR 亮度峰值现在最高可达 1600 尼特，令 HDR 照片和视频的视觉效果更胜以往。在日光照射环境下，室外峰值亮度最高可达 2000 尼特，是上代产品的 2 倍。

两款机型均采用精心设计的全新外观，经久耐用。首次用于 iPhone 的融色玻璃背板，带来五种绚丽的彩色外观。背板玻璃先经过优化的双离子交换工艺强化，再进行纳米结晶粒子抛光和蚀刻，呈现出具有奢华质感的哑光外观。航空级铝金属制成的外壳采用全新设计的弧形边沿，触感更佳，iPhone 特有的超瓷晶面板，耐用度高，硬度超越玻璃面板。抗水防尘设计和业内领先的耐久性能，使得 iPhone 经久耐用，是相当保值的智能手机。不仅如此，内部结构设计在提供一如既往强劲性能的同时，也在维修难度和成本方面做出了改进。

摄像头功能强大，超高清画质捕捉每时每刻

iPhone 15 和 iPhone 15 Plus 配备先进的摄像头系统，帮助用户捕捉日常生活片段，留存宝贵回忆。4800 万像素的主摄能够拍摄出格外清晰的照片和视频，保留完整细节，配备四合一像素传感器以及 100% Focus Pixels 功能可实现快速自动对焦。借助强大的计算摄影，主摄可为用户提供全新的 2400 万像素超高清默认分辨率。无与伦比的图像品质，实用的文件大小，为存储和分享创造理想条件。通过软硬件智能集成实现的全新 2 倍长焦功能，可为用户提供三种光学品质变焦包括 0.5 倍、1 倍、2 倍，这在 iPhone 系列采用的双摄系统中尚属首次。

iPhone 15 和 iPhone 15 Plus 的新一代人像功能提供更加清晰的细节和更加鲜亮的色彩，在低光环境下的性能表现亦有提升。iPhone 用户首次无需切换至人像模式即可进行人像摄影。当取景框中存在人物或猫狗，或当用户轻点屏幕对焦时，iPhone 会自动捕捉景深信息，用户稍后可借此在 iPhone、iPad 或 Mac 上的照片 app 中将其转化为令人惊艳的人像照片。用户还可先拍摄照片，再调整焦点，从而获得更大的创作自由。夜间模式的提升为夜间摄影带来更佳效果，包括更加清晰的细节和更加鲜亮的色彩。在光线明亮或不均匀时，全新智能 HDR 捕捉对象及其背景时能够更真实地呈现肤色，同时确保用户在照片 app 中看到的图像拥有更明亮的高光、更丰富的中间色调和更深邃的阴影。这种先进的 HDR 渲染效果也适用于各类第三方 app，为在网上分享的图像带来更加出众的画面效果。这为 4800 万像素的主摄、超广角摄像头和前置的原深感摄像头带来更加强劲的性能。

A16 仿生芯片：稳定可靠的强劲性能

高速又高效的 A16 仿生芯片，为 iPhone 15 和 iPhone 15 Plus 带来稳定可靠的性能表现，令其得以实现灵动岛、计算摄影等诸多功能。 2 颗高性能核心带来 20% 的能耗降低，加上 4 颗高能效核心组成的 6 核中央处理器，速度比上代产品更快，能在轻松处理高负荷任务的同时，带来格外耐久的电池续航时间。 5 核图形处理器的内存带宽提升多达 50%，为在线播放视频和游戏带来丝滑顺畅的图像表现。全新的 16 核神经网络引擎，运算速度可达到每秒近 17 万亿次，能够为 iOS 17 中的各项功能，以及第三方 app 体验提供更加高速的机器学习计算，同时利用安全隔区保护好最为关键的隐私和安全功能。

强大的连接功能

针对充电、在出行中保持联网等场景，iPhone 15 系列带来全新的便利功能。两款机型均改用USB-C 端口，此为业界广泛采用的充电和数据传输标准，这意味着同一根连接线现可为 iPhone、Mac、iPad 以及更新后的 AirPods Pro（第二代）充电。用户还可直接利用 iPhone 的 USB-C 端口为 AirPods 或 Apple Watch 充电。两款机型均支持使用 MagSafe 充电器和将来的 Qi2 充电器进行无线充电。

两款机型均搭载第二代超宽带芯片。当两部 iPhone 设备都带有这款芯片时，即可在较先前远 3 倍的距离内建立连接。

iPhone 15 系列继续为用户提供优质的超高速 5G 联网体验，同时提升了通话音质，包括使用 FaceTime 通话 app 和各类第三方 app 进行的通话。在用户选择语音突显模式时，音质还可得到进一步提升，令通话变得更加清晰响亮，即便身处嘈杂环境也不受影响。

对环境更友好

iPhone 15 和 iPhone 15 Plus 的设计以环保为宗旨。随着 Apple 继续推进到 2030 年实现所有产品从设计到生产再到用户使用全过程碳中和的进程，我们在整条供应链上的各个环节都优先使用清洁电力，在产品设计中亦坚持使用再生材料及其他低碳材料。现在，iPhone 15 和 iPhone 15 Plus 所使用的再生材料占比进一步提升，电池使用 100% 再生钴，主板、触感引擎的铜线和 MagSafe 充电器中的铜箔均使用 100% 再生铜，这是 iPhone 系列产品首次达成这一目标。两款机型的外壳亦使用 75% 再生铝金属，全部磁体使用 100% 再生稀土元素，USB-C 端口以及多块印刷电路板的金镀层和锡焊料使用 100% 再生金。iPhone 15 系列符合 Apple 对能效水平的高标准，且不含汞、聚氯乙烯（PVC）和铍。超过 99% 的包装材料采用纤维基，让 Apple 更加接近 2025 年底前在包装中完全去除塑料的目标。

为进一步减少对地球环境的影响，Apple 将不在包括 iPhone 配件的任何新 Apple 产品中使用皮革。Apple 将推出全新 MagSafe 精织斜纹保护壳和 MagSafe 精织斜纹卡包，采用既牢固耐磨又精致优雅的斜纹布料制作，具有麂皮般的柔软触感。所用布料的生产使用 68% 消费后再生成分，碳排放量大幅低于皮革。

价格与上市时间