苹果公司今日发布iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max，采用质地坚固和轻盈的航空级钛金属打造，带来 Apple 有史以来最轻盈的 Pro 机型。这款全新设计还采用弧形边沿，加入一颗可自定义的操作按钮，供用户随心定制自己的 iPhone 体验。强大的摄像头升级带来等同于 7 个 Pro 级镜头的极致画质，包括一个更先进的 4800 万像素主摄，支持全新的 2400 万像素超高默认分辨率；新一代人像功能带来焦点和景深控制；对夜间模式和智能 HDR 的提升；以及一个 iPhone 15 Pro Max 专属全新 5 倍长焦摄像头。A17 Pro 释放新一代游戏体验和专业级性能。全新 USB-C 端口得到 USB 3 速度的强势加持，与 USB 2 相比，传输速度可提升 20 倍之多，配合全新视频格式，可轻松实现此前难以想象的高强度专业级工作流。

iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 将推出 4 种全新配色，包括黑色钛金属、白色钛金属、蓝色钛金属和原色钛金属。预购将于 9 月 15 日（周五）开启，9 月 22 日（周五）起正式发售，起售价为7999元。

轻盈而又坚固耐用的惊艳设计

iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 提供 6.1 英寸和 6.7 英寸两种显示屏尺寸，采用质地坚固和轻盈的钛金属设计，在 iPhone 上尚属首次。这种普遍应用于航天器的优质合金具有金属中首屈一指的强度重量比，因而打造出 Apple 史上最轻 Pro 级产品阵容。两款机型均采用全新精美拉丝纹理、弧形边沿和 iPhone 史上最窄边框。Pro 系列产品专为经久耐用而打造，将钛金属的强度与 iPhone 上首屈一指的坚固玻璃背板和业界先进的前超瓷晶面板结合在一起。钛金属层内部包裹着由 100% 再生铝金属制成的全新次级结构，经过全新的热机械工艺处理，通过固态扩散的超高压力让这两种金属结合在一起。铝金属框架有助于散热，也让玻璃背板更易于更换。这一新设计给具备全天候显示功能且支持 ProMotion 技术的超视网膜 XDR 显示屏再添亮点，带来非同凡响的视觉体验。

全新问世的操作按钮取代了原本用于切换铃声/静音状态、功能单一的开关，带来额外选项：用户可以选择快速打开相机或手电筒，启动语音备忘录、专注模式、翻译 app以及放大器等辅助功能，或是使用快捷指令获得更多选项。“按住”手势、微妙的触觉反馈以及灵动岛里的视觉提示可确保新按钮按照用户的意图启动相应操作。

A17 Pro：为 iPhone 打造的新一代 Apple 芯片

身携 Pro 级磅礴性能和强大功能，iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 的动力来自使用业内先进的 3 纳米芯片的 A17 Pro。A17 Pro 延续 Apple 在手机智能芯片领域的先进优势，对整块芯片进行了全方位提升，包括 Apple 有史以来最大规模重新设计的图形处理器。通过微架构和设计上的改进，全新的中央处理器实现了多达 10% 的速度提升，神经网络引擎的速度也提升多达 2 倍，为 iOS 17 中的自动纠正和个人声音等功能提供支持。专业级图形处理器的速度较以往提升高达 20%，带来焕然一新的体验，采用全新 6 核设计，增强峰值性能和能效。如今，依托硬件加速光线跟踪技术，速度较软件驱动光线跟踪技术快 4 倍，iPhone 15 Pro 呈现更丝滑的图形效果以及更令人身临其境的增强现实应用和游戏体验。随着《生化危机：村庄》《生化危机 4》《死亡搁浅》《刺客信条：幻景》等主机游戏将首度登陆 iPhone，iPhone 15 Pro 将栩栩如生的游戏体验放进用户的手中。

A17 Pro 芯片配备专用 AV1 解码器，支持更高效的优质流媒体视频体验。除此之外，新推出的 USB 控制器首度给 iPhone 带来 USB 3 级别速度。iPhone 现支持更高传输速度，并可以最高 4K 60 fps 的画质输出 HDR 视频。

强大的 Pro 级摄像头系统

通过软硬件的高度集成，iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 上搭载的先进摄像头系统均具备等同于 7 个专业级镜头的功能，这一切皆仰赖 A17 Pro 的非凡性能。在计算摄影技术的加持下，专为 Pro 系列产品打造的 4800 万像素主摄给用户带来额外的灵活性。借助全新 2400 万像素超高默认分辨率，用户将以实用的文件大小获得卓越的画质，适宜保存和分享。使用主摄时，用户可以在 24 毫米、28 毫米和 35 毫米这三种常用焦距之间切换，甚至选择其一作为新的默认焦距。除 4800 万像素 ProRAW 以外，主摄还支持 4800 万像素 HEIF 图像，带来 4 倍分辨率提升。iPhone 15 Pro 搭载一个广阔的 3 倍长焦摄像头，而 iPhone 15 Pro Max 更是提供了120 毫米焦距的 5 倍变焦，为 iPhone 迄今最长的光学变焦距离。iPhone 15 Pro 上的新版长焦镜头采用开创性的四重反射棱镜设计，结合 Apple 迄今最先进的防抖系统，包括光学图像防抖技术和自动对焦 3D 传感器位移模块，极其适宜拍摄特写、野生动物和从远处捕捉动作。

iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 上的新一代人像功能带来更加清晰锐利的细节，色彩更鲜亮，低光摄影性能亦再创新高。用户首次无需切换至人像模式即可进行人像摄影。当取景框中存在人物或猫狗，或当用户轻点屏幕对焦时，iPhone 会自动捕捉景深信息，用户稍后可借此在 iPhone、iPad 或 Mac 上的照片 app 中将其转化为令人惊艳的人像照片。用户还可先拍摄照片，再调整焦点，从而获得更大的创作掌控力。

惠及 iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 上所有摄像头的其他功能包括：

在光像引擎的加持下，夜间模式得到提升，细节更清晰、色彩更鲜亮，包括通过激光雷达扫描仪实现的夜间模式人像摄影。

全新智能 HDR 捕捉对象及其背景时能够更真实地呈现肤色，同时确保用户在照片 app 中看到的图像拥有更明亮的高光、更丰富的中间色调和更深邃的阴影。这一先进的 HDR 渲染效果也适用于第三方 app，从而使在线分享的图像效果更出众。

得益于 A17 Pro，iPhone 上质量领先的视频拍摄功能再获升级，低光摄影和运动模式均得到提升。

全新专业级工作流让创作者和电影人青睐的 iPhone 日臻完善。用户如今可选配 USB 3 连接线，享受高达 20 倍的传输速度提升。iPhone 和 Capture One 等第三方解决方案提供商帮助摄影师打造出专业工作室等级的流程，让他们能够在完成拍摄后立即将 4800 万像素的 ProRAW 图像从 iPhone 传输至 Mac。ProRes 视频可直接录制到外部存储设备上，从而支持最高达 4K 60 fps 的录制选项，也为使用 iPhone 作为主要摄影设备的摄制现场提供了更大的灵活性。iPhone 15 Pro 还引入 Log 模式编码的新选项，成为历来首款支持色彩工作流的全球标准，学院色彩编码系统（ACES）的 iPhone。

今年晚些时候，iPhone 15 Pro 将为录制视频添加一个新维度，符合 Apple Vision Pro 标准的空间视频。用户将能够以三维形式捕捉美好时刻，待到 Apple Vision Pro 于明年年初在美国推出后，再重温这些具有惊人立体维度的回忆。

无线性能和连接性再创新高

针对充电，以及在出行中保持联网等场景，iPhone 15 系列产品都带来了便利的新功能。两款机型均改用 USB-C 端口，此为业界广泛采用的充电和数据传输标准，这意味着同一根连接线现可为 iPhone、Mac、iPad 以及更新后的 AirPods Pro（第二代）充电。用户还可使用配备 USB-C 端口的 iPhone 直接为 AirPods 或 Apple Watch 充电。iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 支持 USB 3，可实现高达 10 GB/秒的数据传输速度，较此前提升多达 20 倍。

两款机型均搭载第二代超宽带芯片。当两部 iPhone 设备都带有这款芯片时，即可在较先前远 3 倍的距离内建立连接。

iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 现支持 Wi-Fi 6E，以实现更优秀的无线性能，包括高达 2 倍的速度提升。此外还推出首款支持 Thread 标准的 iPhone，给家庭 app 的集成预留空间。

iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 支持 5G 超快速度，还具备以下特性：

支持 MagSafe 和未来的 Qi2 无线充电。

提升手机通话的音频质量，包括 FaceTime 通话或第三方 app 上的通话。当用户选择语音凸显模式时，音质还可得到进一步改善，从而使通话变得更加清晰响亮，即便用户处于嘈杂环境中也可无碍交流。

对环境更友好

iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 的设计以环保为宗旨。随着 Apple 继续推进“到 2030 年实现所有产品从设计到生产再到用户使用全过程碳中和”的进程，我们在整条供应链上的各个环节都优先使用清洁电力，在产品设计中亦坚持使用再生材料及其他低碳材料。iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 现在采用更多回收成分，包括 100% 再生铝金属次级结构以及电池中的 100% 再生钴，二者皆为 Apple 首次。此外，iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 的全部磁体均使用 100% 再生稀土元素，USB-C 端口以及多块印刷电路板的金镀层和锡焊料使用 100% 再生金。两款机型均符合 Apple 严格能效标准，不含汞、聚氯乙烯（PVC）和铍。超过 99% 的包装材料采用纤维基，让 Apple 更加接近 2025 年底前在包装中完全去除塑料的目标。

为进一步减少对地球环境的影响，Apple 将不在包括 iPhone 配件的任何新 Apple 产品中使用皮革。Apple 将推出全新 MagSafe 精织斜纹保护壳和 MagSafe 精织斜纹卡包，采用既牢固耐磨又精致优雅的斜纹布料制作，具有麂皮般的柔软触感。所用布料的生产使用 68% 消费后再生成分，碳排放量大幅低于皮革。

价格与上市时间