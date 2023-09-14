AB Tasty宣布推出EmotionsAI，这项新技术使客户能够根据他们的情感需求使用基于人工智能的受众细分；这是一款独一无二的产品，可帮助品牌在情感层面上向客户提供个性化服务。

这是AB Tasty利用人工智能帮助客户打造更佳数字体验的第一步。EmotionsAI使客户能够实现更高的成功率，并开发改进的方法来个性化客户体验，事实证明，对于能够有效利用它的机构来说，这将会增加收入。

AB Tasty联合首席执行官兼联合创始人Alix de Sagazan表示：“在当今的经济形势下，了解客户的需求对于取得商业成功至关重要。他们高度重视体验和个性化，而满足客户的情感需求是达到并超越他们对客户体验高期望的最佳方式。”

该技术来自AB Tasty收购的Dotaki，该公司花了8年时间进行研究和心理建模、客户旅程图、设备使用以及与实时网站交互相结合的人工智能技术。现在作为AB Tasty平台中提供的一项功能，它对A/B测试成功率的影响是惊人的。与没有EmotionsAI的情况相比，有了EmotionsAI，在3倍以上的A/B测试中都能检测到对收入的显著影响。

AB Tasty联合首席执行官兼联合创始人Remi Aubert表示：“80%的决策都由情绪驱动。考虑到这一点，EmotionsAI真正突破了数字体验的界限。实现基于情感需求的数据驱动决策，使品牌能够与受众建立前所未有的联系。它将客户置于数字体验的核心位置，意味着品牌可以通过这些分析，更深入地研究适合不同情感类型的方法，以获得明确的投资回报率。”

由于AB Tasty曾经是EmotionsAI的合作伙伴，客户已经看到了其对收入的重大影响。Jacadi是一家领先的儿童和生活方式产品电子商务网站，其用户体验项目经理Maxime Lambertin表示：“借助EmotionsAI，我们能够检测访客的情感需求并增强我们的个性化路线图。此外，通过将EmotionsAI与AB Tasty结合使用，我们提高了实验活动的业务影响。我们已将具有业务影响的测试的成功率从30%提高到90%，至少对EmotionsAI的一个细分市场产生了重大影响。EmotionsAI目前占我们全球收入的10%。”