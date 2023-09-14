特斯拉 CEO 埃隆・马斯克在周三举行的 All-In Podcast 2023 峰会上接受了采访，期间提到了包括 FSD、星链、X、中国、人工智能等话题。

当他提到 FSD 测试版时表示：它“非常接近”在不受监管的情况下比人类司机更安全。也就是说，他认为 FSD 安全性已经超过了人类司机，几乎可以做到“自动驾驶”，但仍需要进一步地改进。

“我认为它正在非常接近这样一种情况，即使没有人为监督或干预，使用 FSD 进行安全旅行的概率也比有人驾驶的情况更高（例如你在车里睡着了），我们非常接近这一点”，马斯克说道。

他还指出，当前版本的 FSD 与六个月前、一年前和 18 个月前的版本相比已经有了很大的改进。此前有报道称，马斯克已经多次强调特斯拉 FSD v12 版本将会是一次非常大的升级。

马斯克解释说，在这段时间里，特斯拉已经到达了它称之为“拼图的最后一块”（的地方），该公司正在使神经网络成为整个 FSD 的基础。

“我们已经解决了最后一个难题，那就是汽车的控制部分从大约 30 万行 C++ 代码（全面）过渡到神经网络，所以整个系统都将是一个神经网络，光子进入控制输出”，马斯克补充道。

在采访中，马斯克还提到使用 FSD 行驶的里程数“比没有它的更安全”，并且强调特斯拉如何接近“最后一块拼图”。

特斯拉往往会发布定期车辆安全报告，详细列出其 Autopilot 和 FSD 系统的季度安全调查结果。

最新安全报告显示，来自国家公路交通安全管理局（NHTSA）的最新数据表明美国人平均每行驶 65.2 万公里会发生一起汽车碰撞事故，而在去年第四季度使用辅助驾驶系统的特斯车主平均每行驶 485 万公里发生一起事故，而未使用任何辅助驾驶系统的车主也得 140 万公里发生一起事故。