宝马集团今天宣布对位于牛津和斯温顿的 MINI 工厂进行超过 6 亿英镑的新投资。牛津工厂正准备从 2026 年开始生产两款新的全电动 MINI 车型：MINI Cooper 三门车和紧凑型跨界车MINI Aceman。到 2030 年，产量将完全是电动的，自 2000 年以来，宝马集团将在其斯温顿、哈姆斯霍尔和牛津工厂上花费超过 30 亿英镑。这一发展得到了英国政府的支持，并将有助于确保牛津制造工厂的就业机会以及斯温顿的身体按压设施。

牛津工厂今年庆祝了成立 110 周年，自 2019 年以来一直成功生产当前的 MINI Electric，并与传统 (ICE) 车型完全集成到生产线中。

MINI品牌负责人斯蒂芬妮·沃斯特 (Stefanie Wurst)表示：“MINI 始终了解自己的历史——牛津现在是、将来仍然是该品牌的核心。我很高兴两款全新的全电动 MINI 车型——MINI Cooper 和 MINI Aceman——也在牛津生产，从而确认了我们通向全电动未来的道路。对我们本地零排放车辆的持续高需求表明了全球 MINI 社区对电动汽车的开放态度，我们将能够提供最佳服务，这也要感谢 Oxford。”

MINI 牛津工厂目前生产 MINI 3 门、MINI 5 门以及 MINI Clubman 和 MINI Electric。从 2024 年开始，该工厂将开始生产下一代配备内燃机的 MINI 3 门和 MINI 5 门以及新款 MINI 敞篷车，然后在 2026 年推出新款全电动汽车 – MINI Cooper 3 -门和 MINI Aceman。

中期来看，该工厂的产能将达到每年约20万辆汽车，内燃机汽车和纯电动汽车最初将在同一条生产线上生产。从2030年起，牛津工厂将专门生产全电动MINI车型。

几周后，宝马集团莱比锡工厂将开始生产新款 MINI Countryman 。MINI 系列中的这款较大的跨界车型将配备纯电动驱动和内燃机。

下一代全电动 MINI Cooper 三门车和 MINI Aceman 的生产将在中国开始。位于江苏省张家港市的新制造工厂是基于与长城汽车的合资企业。出口将于 2024 年初开始。