Sensor Tower商店情报平台发布了2023年8月中国手游产品在海外市场收入及下载量排行榜，详细榜单变化如下。

8月出海手游收入榜

随着全新卡池卡芙卡的推出，米哈游《崩坏：星穹铁道》于8月9日迎来全球单日流水新高，同时得益于8月底1.3版本“天镜映劫尘”的发布，该游戏8月海外收入环比提升23%，重回出海手游收入榜和增长榜冠军宝座。其中，来自日本和美国市场的收入分别增长32%和20%。

点点互动旗下冰雪末日题材手游《Whiteout Survival》延续今年2月上市以来强劲的增长势头，8月海外收入再度提升26%，排名上升1位至收入榜第5名，跃居增长榜第2名。本期北美市场收入占比达到36%，收入涨幅超过40%，高出整体水平。

7月以来，海彼旗下动作射击手游《弹壳特攻队》(Survivor!.io) 重回上升通道，8月海外收入上涨23%，排名上升5位至收入榜第10名。

8月初，网易《第五人格》推出的「第五人格 x 新枪弹辩驳V3」联名活动引爆日本、美国等海外市场，该游戏随即迎来单日流水高峰，本月海外收入环比激增111%，达到近2年以来的最高值，并重回收入榜第15名，位居增长榜第3名。

本期来自沐瞳科技的次世代魔幻RPG手游《Watcher of Realms》海外增长亮眼，收入环比提升78%，首次入围收入榜第27名，跻身增长榜第6名。美国和欧洲是该游戏最大的市场，8月分别贡献了48%和37%的海外总收入。

8月出海手游收入增长榜

8月16日，悠星网络二次元麻将手游《雀魂》在日本市场推出「喵之一手」夏日限时活动，随着全新限定雀士东城玄音和新饰品的上线，该游戏单日流水激增，8月收入环比涨幅高达255%，挺进增长榜第5名。

8月22日，由SNK正版授权、腾讯天美工作室研发的横版动作射击手游《合金弹头：觉醒》正式登陆东南亚及中国台港澳市场，凭借对原作经典的复刻和多元创新玩法的尝试，该游戏上线首日即登顶东南亚和中国台港澳地区安卓手游下载榜，成为本期东南亚下载量最高的手游，并首次入围增长榜第8名和下载榜第3名。

8月7日，心动网络在中国台港澳市场推出像素风本格战棋新游《铃兰之剑：为这和平的世界》。得益于经典策略战棋玩法和新颖的中世纪剧情，该游戏上线首日即登顶中国台港澳地区iPhone手游下载榜，并成功跻身增长榜第9名。

Mad Head旗下解谜RPG手游《神魔之塔》于8月7日推出《刀剑神域》合作活动「拂照神魔世界星爆之光」，全新角色的上线推动该游戏在中国台港澳市场热度上涨，8月海外收入环比增长228%，位列增长榜第10名。

天游网络于8月初在中国台港澳市场推出仙侠MMORPG手游《轮回双生》，凭借唯美的古风场景和人物立绘、多元玩法和本地明星代言、海量福利等宣发策略，该游戏在当地市场收入快速上升，跻身增长榜第11名。

8月上旬，OmniDream旗下女武神题材休闲策略RPG手游正式登陆海外市场，精美的角色设计、组队玩法结合Roguelike迷宫和PVP战斗元素吸引海外玩家，首次入围增长榜第12名。

得益于圆圈解密副玩法的更新、多种全新活动的推出和热门素材的投放，点点互动旗下模拟经营手游《Dragonscapes Adventure》8月海外收入环比增长近50%，首次入围增长榜第13名。

同样因圆圈解密副玩法的加入和相关素材的投放，Gaming Laboratory旗下合成手游《Mergeland-Alice’s Adventure》8月收入和下载量分别激增149%和902%，入围增长榜第17名和下载榜第30名。

首次入围榜单的还有星辉娱乐《枫之谷R：经典新定义》和小马游戏《太吾封神榜》等。

8月出海手游下载榜

8月，《PUBG Mobile》海外下载量超过1150万次，蝉联出海手游下载榜冠军。

来自XGAME STUDIO的音乐手游《Magic Piano Tiles:music game》保持上月的下载量水平，蝉联8月出海手游下载榜亚军。与此同时，发行商旗下音乐手游《Beat Racing:music & beat game》和超轻度休闲手游《Antistress relaxing toy game》海外下载量分别环比增长82%、175%，首次入围下载榜第19、22名。

BabyBus Group旗下4款手游《Little Panda’s Ice Cream Game》、《Baby Panda’s School Bus》、《Little Panda: Princess Makeup》和《Little Panda: Sweet Bakery》入围本期下载榜Top30。其中《Little Panda’s Ice Cream Game》海外下载量环比提升35%，排名上升14位至榜单第14名。