总部位于新加坡的医疗科技公司AWAK Technologies日前宣布，已经获得了一笔2000万美元规模的B轮融资。

据了解，这笔融资由Lion X Ventures和Vickers Venture Partners联合领投，Advanced MedTech 和 Eckuity Capital参投。而基于融资规模，AWAK表示，本次的融资为今年来新加坡地区中最大的医疗科技融资事件（并且也是今年来东南亚地区最大的医疗科技融资事件之一）。

AWAK成立于2007年，其主打产品AWAK PD是一款可穿戴式超便携式腹膜透析系统，旨在让患者在家中或者在外出中的任何地方得以进行透析。据介绍，AWAK的专利吸附技术不仅可以将废透析液再生并重组为新鲜可用的液体、减少高达90%的透析液用量，还能缩小透析机的体型（小至将可以其装入手提包中）。

针对这笔融资的用途，AWAK表示，其将会用于推进公司的几项关键举措，包括完成AWAK与新加坡中央医院正在合作进行的前临床试验、对旗下便携式透析设备进行的必要改进，从而为预计于2025年在美国展开的最终关键试验做好准备。

作为本次融资的背景，有数据指出，现阶段，慢性肾病正影响着全球10%以上的人口。而如果涉及到透析，这些患者每周将会需要进行3次左右的流程，并且每次将花费3到5小时的时间。