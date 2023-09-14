近期，以 ChatGPT 为代表的新一代人工智能技术迅猛发展，尤其对学生教育和出版模式产生颠覆式影响，业界已经有部分作者使用 AI 来帮助撰写论文，甚至出现了 AI 代写现象。

同方知网官网发布公告，宣布全新推出“AIGC 检测服务系统”，号称历时半年，探索 AIGC 运行规律并攻克内容识别、算法效率、可信评估等技术难题，经大数据测试、检测效果验证、检测效率调优等服务优化改进。

据介绍，该系统以知网结构化、碎片化和知识元化的高质量文献大数据资源为基础，按照预训练大语言模型的算法逻辑，首次提出“知识增强 AIGC 检测技术”和若干检测算法，从语言模式和语义逻辑两条链路，用 AI 对抗 AIGC，最终实现了识别学术文本中的 AI 生成内容。

同方知网表示，“AIGC 检测服务系统”拥有以下亮点：

系统支持检测国内外各类大模型生成的中文文本；

经大量数据测试结果显示，系统可有效识别出不同程度疑似 AI 生成的文本内容；

支持上传单 / 多篇各类格式文档、压缩文件或手工录入等多种方式，可实时追踪检测进度、查看检测结果，并提供可视化报告单，呈现 AI 生成文本详情。

可支持期刊论文、学位论文、会议论文以及图书专著、科研成果、科技报告、课程作业检测等多个应用场景。

“AIGC 检测服务系统”新品发布会将于近期举办，产品现已开放试用。链接：https://aicheck.cnki.net/