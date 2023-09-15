奥迪在慕尼黑上森德林区开设了一个新的奥迪充电中心。这个四环品牌最近开始与 &Charge 合作，该公司允许用户公开评价充电站并奖励他们这样做。纽伦堡奥迪充电中心正在启动一个试点项目，旨在为数字生态系统添加增强现实体验。

拥有四环的品牌将于 2023 年 9 月开设另一个奥迪充电中心。继纽伦堡、苏黎世、柏林和萨尔茨堡之后，慕尼黑上森德林区的充电站将是该品牌的第五个充电站。位于 Zielstattstrasse 的全新奥迪充电中心设有四个可提前预订的快速充电点，充电功率高达 320 千瓦。

“凭借我们现在的第五个奥迪充电中心，我们正在定义城市住宅区充电的新性能标准，”慕尼黑奥迪充电中心项目经理 Bastian Geretshauser 说道。“除了为每个充电点提供高达 320 kW 的充电功率外，我们还通过功率立方体确保恒定的充电功率。它们由退役研究车辆中的废旧锂离子电池组成，这些电池作为充电中心的缓冲存储单元获得了第二次生命。得益于此解决方案，我们实现了 1.05 兆瓦时的令人印象深刻的能源容量。理论上，在充电功率开始缓慢下降之前，这足以不间断地为 60 辆车充电。”

新的高功率充电中心位于慕尼黑南部的一个住宅区，这里有吸引人的购物设施、餐厅和咖啡馆以及体育和休闲设施。正如 Bastian Geretshauser 指出的那样：“这个奥迪充电中心欢迎所有汽车品牌。” 然而，奥迪的司机可以享受折扣。根据合同，奥迪驾驶员的充电费用为每千瓦时 0.35 欧元，他们可以通过 myAudi 应用程序在智能手机上提前预订四个充电点之一。使用临时充电选项的第三方用户可以通过信用卡、Apple Pay 或 Google Pay 支付每千瓦时 0.50 欧元的费用。

未来，所有品牌的电动汽车驾驶员也将受益于奥迪与供应商&Charge 的合作。作为所有奥迪充电中心特殊挑战的一部分，积极分享客户反馈的驾驶员将获得所谓的“免费公里数”。奥迪充电中心的用户可以对充电站的用户友好性、清洁度和整体印象进行评分。

目标是提供最佳的充电体验并快速实施改进。&Charge 应用程序可在 Apple App Store 和 Google Play Store 中免费获取。它允许用户对德国各地的所有充电站进行评分，无论供应商是谁。

奥迪继续增强自己的数字产品。奥迪正在与沃达丰合作，在纽伦堡的充电中心测试一种新的增强现实应用程序。“使用智能手机，您可以探索纽伦堡的奥迪充电中心，并在五个不同的兴趣点找到更多信息，”奥迪充电中心创新服务项目经理 Maximilian Oberacher 解释道。“通过将数字元素融入现实世界，用户可以期待一些令人惊叹的时刻。例如，该应用程序显示虚拟奥迪 e-tron 模型，说明如何使用互连的二次电池为其充电。” 用户还可以受益于各种可以在充电时免费使用的数字媒体。