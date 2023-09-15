“元PLUS第50万辆下线暨冠军版上市发布会”在比亚迪合肥基地举行。作为比亚迪首款“战略出海”的全球化乘用车，元PLUS上市仅19个月即达成第50万辆下线，足迹遍布全球58个国家，并在多个国家成功问鼎新能源销冠。

此次元PLUS冠军版焕新而来，共推出五款车型，官方指导价13.58万元-16.38万元。同时，10月31日前购车客户，均可尊享“2000 元抵 5000元购车款”冠军惊喜礼，叠加官方已推出的五重权益，让消费者用超值价格买到冠军价值。

五大爆款基因，续写“全球车”传奇

元PLUS遵循全球标准、全球设计、全球品质打造，以“超酷、超好玩、超快、超安全”的核心体验，赢得了各国用户认可。从“中国冠军”到“全球爆款”，元PLUS让世界看到中国智造。元力进阶、焕新而来的元PLUS冠军版生而强大，五大爆款基因将续写“全球车”传奇。

e平台3.0：比亚迪专业纯电平台，为元PLUS冠军版带来安全、高效、智能、美学。高效八合一电动力总成系统实现性能与节能的统一；宽温域高效热泵系统具备宽温域工作能力，无惧严寒酷暑；最高CLTC工况510KM的续航、30%快充至80%仅需30分钟，日常通勤一周只充一次电！

潮跑外观：潮跑龙颜美学造型犀利；翼羽龙晶LED组合大灯照射宽度达16.7米，夜间行车安全性更高；溜背低趴外形营造出俯冲运动之姿，飞羽掠影贯穿式LED尾灯最小发光面宽度仅5mm，提高安全警示效果，拥有极高辨识度。

律动内饰：以健身房为主题，打造全球首款运动健身理念的智能座舱。多色律动式氛围灯营造多彩乐活的车内氛围，联动安全提示；肌肉流线中控台采用环保亲肤材质；哑铃式出风口、握力式门把手、跑步机式中央扶手台彰显十足运动感。

智能安全： DiPilot智能驾驶辅助系统大幅降低潜在危险；刀片电池既是能量体也是结构体，能为车辆提供充沛电力，也能配合高强度车身打造钢筋铁骨般的安全。

潮趣驾控：元PLUS冠军版采用豪车级底盘调校；DiLink 4.0智能网联系统配合15.6英寸8核自适应旋转悬浮Pad，畅享百万应用、自由定义爱好；VTOL移动电站功能让生活随时来电，野炊、露营通通实现；大师级NVH静谧空间、手机无线充电等功能，让智能便捷生活如影随形。

四大焕新亮点，引领A级纯电SUV的价值进阶

倾听全球用户的心声，通过更精准的场景化开发，元PLUS冠军版还实现了颜值焕新、内饰焕新、舒享升级、智能进阶，给元力青年、元气女生、活力家庭带来高品质驾乘体验，进一步引领A级纯电SUV价值进阶。

颜值焕新，酷炫潮跑：新增氧气蓝、律动紫外观颜色。氧气蓝就像有氧运动时的畅快与自由，活力无限；律动紫则代表着无氧运动的耐力与能量，彰显自我。

内饰焕新，活力盛放：新增轻奢米双色内饰，采用弱对比双色设计，在整体统一的风格上使层次感更加丰富。

舒享升级，惬意生活：全系标配8扬声器，让旅途更添动人音律；前排座椅可远程开启通风、加热，让舒适一步到位；后排搭配隐私玻璃，降低车内温度，更好保护隐私。

智能进阶，安全加倍：升级3D全景透明影像，让车主开启“上帝视角”，避免盲区；智能上下电做到开门即上电、落座就能走，下车不担忧；新增宝宝模式，营造后排安全舒适环境；新增擦屏模式，防止清洁屏幕时触发误操作。

曾几何时，谁能想到一台A级纯电SUV能杀入全品类SUV市场前三？元PLUS做到了，并以冠军速度彻底颠覆市场认知。元PLUS生而全球，让世界看到中国智造的“全球车”，让用户享受到全球标准的冠军车。