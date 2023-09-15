根据Canalys发布的最新报告，2023年第二季度，北美地区智能手机市场创十多年来的历史最低。Canalys预测，2023年北美地区整体出货量将下跌12%。不断上涨的利率和持续的通胀等宏观经济的挑战，导致消费者的需求下降。由于厂商在第三季度发布新机型，预计2023年下半年的出货量略有回升。厂商和渠道大力投资的高端市场（售价为1000美元及以上）凭借早期的以旧换新和融资方案依旧保持稳固。与此同时，低端市场（售价低于200美元）在预付需求萎缩的影响下仍步履维艰。Canalys预计2024年北美地区智能手机出货量略显复苏，增幅3%，但在2027年前不大可能突破1.5亿部。

Canalys分析师Lindsey Upton表示，“市场的波动性极高，经济环境的疲态影响智能手机行业的发展，例如延长换机周期、运营商补贴缩水，加之行业对可持续发展的重视和5G的持续普及。运营商和手机厂商以更有针对性的方法来应对不利的市场环境，从而建立可持续的业务模式。例如，头部运营商通过持续优化他们的高端设备计划，吸引用户和促进设备更新，以及提高每个账户的平均收入和客户粘性。Verizon Wireless近期发布了myPlan，其中吸引70%的客户选择高端机型。T-Mobile也推出了Go5G Next和Plus计划，以长期无息的支付计划，为更多用户提高手机升级的灵活性，缩短升级或换机周期，尤其是针对高端机型。”

智能手机厂商正依靠高端市场来应对不确定性。北美地区智能手机的平均售价从2022年第二季度的663美元上涨至2023年第二季度的738美元。2023年第二季度，苹果和三星的高端机型出货量分别增长25%和23%。这是因为消费者对功能先进和差异化产品形态的高端设备有着旺盛的需求。我们预计苹果的iPhone 15系列和三星的Galaxy Fold5和Flip5将刺激在高端市场的消费者升级设备。如Google Pixel和摩托罗拉等品牌，今年一直在推出旗舰可折叠机型以迎合高端市场需求，将进一步加码年底的节日季促销活动。

厂商必须在规划大众市场时具备战略眼光，做好漫长复苏之路的准备。尽管低端市场换机周期较短，但由于长期的通胀影响消费者的预算，短期内难有起色。三星、TCL、HMD和一加在过去六个月均出现双位数的下滑，表明鉴于库存水位较高，厂商仍保持谨慎的态度。更重要的是，头部运营商已经把他们的资源重心从预付转向后付和高端领域。

除了明确定位细分市场，并将功能和价格相匹配外，厂商将需要在他们的零售商、运营商和社交媒体合作方面采用更加创新的方法，从而经济低迷的时期传达品牌形象和产品信息，智能手机的换机周期难以回到2021年甚至疫情前的水平，因为市场参与者持续精简在市场营销和促销方面的开支，而这又是推动消费者设备升级的关键因素。北美地区将颁布可持续发展的相关规定，行业领导者将注重设备维修和翻新，从而为该地区现有的智能手机业务模式增添活力。