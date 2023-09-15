游戏引擎的制造商 Unity 本周宣布将对开发者收取一定比例的费用，这让许多开发者重新考虑是否要选择其主要竞争对手 Epic Games 的 Unreal Engine（虚幻引擎）。

Epic Games 也趁机作出反应，已经开始为苹果 Vision Pro 提供原生的 Unreal Engine 支持，Vision Pro 是一款即将于 2024 年初发售的混合现实头显。Epic Games 的 XR 产品专家 Victor Lerp 表示，该公司正在“探索为 Apple Vision Pro 提供原生的 Unreal Engine 支持”，但他也指出，目前还“为时过早，无法分享支持的范围或时间表”。

在 6 月份的 WWDC 上 Vision Pro 发布会上，苹果重点展示了其即将推出的 XR 操作系统 VisionOS 中对 Unity 的原生支持。不久之后，Unity 开始提供对其 VisionOS 支持的引擎的测试版。

Unity 引擎的新计划将要求其免费开发服务的用户在其游戏达到 20 万次下载和 20 万美元收入的阈值后，每次安装支付 0.2 美元给 Unity 公司。订阅了每年 2000 美元的 Unity Pro 的用户则有不同的费用结构，随着安装次数的增加而递减。这一变化将于 2024 年 1 月 1 日生效。

Unity 引擎的价格上涨导致许多中小型团队考虑是否转向更复杂的 Unreal Engine，或者其他游戏引擎。

via IT之家