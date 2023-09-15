MacRumors 的编辑 Steve Moser 近日在 X 上发布推文，表示除了“HEIF MAX”选项之外，苹果在 iPhone 15 和 iPhone 15 Pro 系列机型中还引入了“JPEG MAX”选项，并会下放到 iPhone 14 Pro 机型中。

推文内容如下：

iPhone 15 系列除了“HEIF Max”选项，用于拍摄 4800 万像素 HEIF 格式照片之外，还引入了“JPEG Max”模式，能够拍摄 4800 万像素 JPEG 图像，可以进一步提高兼容性。此外 4800 万像素的 ProRaw 模式现在叫作“ProRaw Max”。

另外值得注意的是，并非所有相机模式都支持完整的 4800 万像素，夜景模式、闪光灯拍摄、微距等模式依然限制在 1200 万像素。这种限制的出现是因为这些模式需要更快的快门速度，而更高分辨率的传感器无法提供。

苹果 iPhone 14 Pro Max 目前支持三种拍照选项：

常规 1200 万像素，支持以 JPEG 或者 HEIF 格式保存

1200 万像素的 ProRAW 格式照片

4800 万像素的 ProRAW 格式照片

来源：IT之家