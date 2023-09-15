近期，北京百度网讯科技有限公司与高通无线通信技术（中国）有限公司在北京签署非约束性战略合作谅解备忘录，将在XR领域展开全面战略合作。通过此次战略合作的宣布，双方期望在未来开展深度的技术、市场与生态合作，其中包括双方将在XR技术、生成式AI、数字人、产业上下游协同等方面，围绕元宇宙+生态+行业应用共同打造新一代元宇宙基础设施平台。

百度希壤将通过集成Snapdragon Spaces XR开发者平台及其支持的创新XR技术，利用自身虚拟空间、云与AI技术与平台优势，和高通中国共同探索文旅、教育、体育等行业更广泛的应用与商业解决方案，为用户带来丰富、生动、多样的元宇宙体验。

百度智能云元宇宙创新平台部总经理丁志刚表示：希壤致力于为千行百业提供云智一体的元宇宙基础设施，并不断为之践行。我们将在元宇宙领域和高通展开持续投入与合作，十分期待利用Snapdragon Spaces XR开发者平台打造的创新体验，逐步实现元宇宙的更多潜能。

高通全球高级副总裁程立新表示：百度希壤和高通中国的战略合作将为中国XR生态注入活力，通过Snapdragon Spaces XR开发者平台和开放的生态合作，助力百度希壤更快速地打造XR应用和内容，加速推动中国元宇宙生态的发展。