新加坡球鞋及潮玩品交易平台Novelship日前宣布，已经获得了由East Ventures、iGlobe Partners、金沙江创投（GSR Ventures）联合领投的950万美元B轮融资。

据悉，新资金将用于加速Novelship扩大其在东南亚的品牌影响力。该公司在一份声明中表示，这包括增强物流能力、完善认证流程、扩大内部展品规模、以及优化交付流程环节。

Novelship成立于2018年，是一家由Carousell店铺发展而来的在线交易市场，旨在让用户在其平台上在线交易运动鞋、限量版服饰、实体&数字藏品等正品潮玩品（Novelship称其平台上销售的所有产品均经过正品认证）。而为了确保平台上交易的商品为正品，根据其官网介绍，卖家需首先将商品寄送到Novelship处，并由该公司进行（有偿）鉴定，在经过认证后，商品才会被寄给买家。

在市场表现方面，Novelship表示，近年来其收入的复合年增长率达37%，且交易量的复合年增长率也达到了55%（尽管没有表明具体时间范围）。而根据Novelship在去年A轮融资时的消息，在新加坡之外，该平台也已经进入了马来西亚、印尼、澳大利亚、新西兰、中国台湾等市场地区。

作为背景，根据Novelship去年分享的数据，亚太地区运动鞋和街头服饰的市场总额约为330亿美元。