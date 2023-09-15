Smart #3 电动轿跑车 SUV 继去年 4 月在上海车展首次亮相后，在 IAA 上首次在欧洲亮相。这款轿跑车 SUV 的欧盟规格版本看起来与中国同级车型相同，但增加了限量生产的 25 周年纪念版。

周年纪念特辑旨在庆祝初代 Smart首次亮相 25 周年。它仅采用带有橙色装饰的白色外观、黑色 19 英寸合金轮毂和特殊徽章。车内配备了丰富的设备，包括 12.8 英寸信息娱乐系统、9.2 英寸数字仪表盘、10 英寸平视显示器、黑色和白色皮革座椅内饰、带集成 LED 的全景银河车顶以及 13 -Beats 扬声器音频系统。

Smart #3的 Pro+、Premium 和 25 周年纪念版配备了单个后置电动机，可产生 268 马力（200 千瓦/272 马力）的功率。然而，以性能为导向的巴博斯采用双电机设置，总功率为 422 马力（315 千瓦/428 马力）。RWD 车型可在 5.8 秒内完成 0-100 公里/小时（0-62 英里/小时）加速，而 AWD 车型则降至 3.7 秒。

Smart #3 的所有变体均配备相同的 66 kWh 锂镍钴锰电池，根据内饰，WLTP 续航里程可达 415-455 公里（258-283 英里），并支持高达 150 kW/h 的直流充电。请注意，Smart #1 和 #3 均基于吉利的可持续体验架构，该架构也是沃尔沃EX30和 Zeekr X的基础。

Smart #3 将于 2023 年底在德国推出，其他欧洲市场也将于 2024 年初推出。在德国，定价范围为 43,490 欧元至 50,990 欧元（46,987 美元至 55,088 美元），具体取决于内饰级别。Smart 已退出美国市场，因此北美人将无法获得这款新型电动汽车，该电动汽车可以作为特斯拉 Model Y 的更小但更性感的替代品。