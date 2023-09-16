全新 Kona 定位为小型 SUV 领域的升级版多人车型，以全电动车型为主导，提供先进的安全性、便利性，以及根据现代汽车内部初步估计，电动续航里程可达 419 公里。第二代 Kona 提供小型 SUV 领域最全面的产品包之一，包括最广泛的动力系统。客户可以选择电动和内燃动力系统，包括运动型 N Line 版本。全新 2024 年 Kona 现已在美国经销商处销售，Kona Electric 将于秋季末上市。

现代汽车采取了非常规举措，首先开发了带有电气化动力总成的新 Kona 平台，符合该公司加速电气化战略的公告，该战略将在 2030 年之前将 11 款新现代电动汽车推向全球市场。

凭借坚固、动态的设计和升级的尺寸，全新 Kona 保留了其标志性特征，支持各年龄段客户的积极生活方式，同时提供创新技术和便利功能，提供安全、互联和舒适的体验。其中的升级包括双 12.3 英寸全景显示屏、Digital Key 2 Touch、无线 (OTA) 软件更新和现代的下一代信息娱乐系统。

根据现代汽车的初步内部测试，配备 64.8 kWh 电池的Kona Electric预计可提供高达 260 英里的续航里程。该电池系统内部估计可在大约 43 分钟内从 10% 充电至 80%，并提供 400V 快速充电功能。根据初步内部测试，标准电池预计可提供约 197 英里的续航里程。

Kona Electric 还配备了独特的元素，包括前“后备箱”存储、主动格栅百叶窗、外部车辆负载 (V2L) 功能、i-PEDAL 驾驶模式以及根据实时交通状况调整再生的智能再生系统。

借助双向车载充电器，车辆到负载（V2L）功能可以为设备供电或为电气设备充电，例如电动自行车、踏板车、露营设备，甚至可以在停电期间为必需品供电。可以使用可用的 V2L 适配器从前面的充电端口插入设备和电器，以便在汽车停车时使用电池电源。

新型 i-PEDAL 支持单踏板驾驶模式，驾驶员可以在需要时仅使用油门踏板来加速、减速和停止。智能再生系统根据前方交通流的实时数据自动调整再生制动水平，优化再生制动系统效率。

Kona Electric 车型还配备了 Bluelink 最新版本的现代连接技术。Bluelink 应用程序会显示车辆插入公共或私人充电点时的行驶里程、电池状态和充电时间。客户可以访问先进的电池管理系统，通过充分利用非高峰电价来选择最适合其时间表和预算的充电时间。远程配置文件管理将选择的个性化驾驶员偏好存储在 Bluelink 云中，并且可以远程更新数据并将数据推送回车辆。车辆状态通知会通知车主车门是否解锁或车窗是否打开。维护警报增强功能跟踪多媒体系统中的维护间隔，并具有重置功能。