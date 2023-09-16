凭借新款 E-3008，标致设计正在进入一个新的电动时代，Allure 的风格服务于效率。新款 E-3008 以其溜背式 SUV 造型而引人注目。新型 E-3008 凭借其动感且符合空气动力学的外形 (Cx 0.28)，集优雅、高效和宽敞于一体。

新款 E-3008 猫科动物线条的活力还源于车辆均衡的尺寸（长：4.54m，宽：1.89m，高：1.64m），它仍然是 C 级车中最紧凑的车型之一 100%电动SUV类别，同时仍提供充足的乘客和行李空间。在新款 E-3008 上，标致引入了新的前端处理方式。虽然标志性的三爪灯标志仍然牢固地保留在原处，但前大灯和格栅的处理却是全新的。

新款E-3008的格栅彰显了该车型的电动基因。该前端围绕新的标致标志设计，由于车身颜色的渐变，将新的灯光标志和格栅无界限地整合在一起。超紧凑的前照灯安装在一条纤细、优雅的条带中，位于散热器格栅上方并环绕整个前端。这一独特的设计特点赋予新款 E-3008 一种特别鲜明的外观，彰显其现代性和个性。

所有版本的头灯均采用 LED 灯。E-3008 GT 标配标致全新 Pixel LED 技术，该技术可根据交通状况自动调整前照灯光束，在不干扰其他道路使用者的情况下保持最佳照明。

除了新款标致 Panoramic i-Cockpit上壮观的 21 英寸浮动全景屏幕（见下文）之外，可定制 8 种不同颜色的 LED 环境照明增强了座舱的强大吸引力和技术特征。

这种照明通过优雅的纯铝装饰反映出来，装饰延伸到仪表板和车门上。铝、轻质和图案织物的结合创造了优质材料的独特、高品质的和谐。

在E-3008的Allure版本上，新款标致i-Cockpit标配了两个10英寸数字屏幕，集成在全景显示中的单个面板中，提供与21英寸面板相同的浮动效果。GT 标配 21 英寸屏幕。

E-3008 采用最新的标致主动安全技术，包括：

– 带碰撞警告的自动紧急制动：白天或夜间检测车辆、行人和骑自行车的人，速度范围为 7 公里/小时至 140 公里/小时。

– 具有车道偏离校正功能的主动车道偏离警告。

– 驾驶员注意力警报，通过分析车辆运动来检测警觉性的丧失。

– 通过数字显示路标进行扩展识别：除了通常的速度标志外，还有停止、单向、禁止超车、禁止超车终点。

– 远距离盲点监控（长达 75 米）。

– 陡坡缓降控制：以低于 30 公里/小时的速度下坡行驶时，无论是前进档还是倒车档，通过自动调节速度，降低打滑或车辆失去控制的风险。

– 先进的牵引力控制：优化光滑表面上的抓地力。它可以在 3 个位置激活：雪地、泥地和沙地。

Stellantis 在 E-3008 上推出的全新 STLA Medium 电动平台使标致能够在性能、效率、续航里程和充电能力方面满足 100% 电动汽车客户的期望。

标致 E-3008 是首款受益于 Stellantis 全新 STLA Medium 平台的车型。它专为集团未来的电动汽车而设计，在市场上树立了新的标杆。

STLA 中型 BEV 设计平台拥有创纪录的车轮间车载能量，在较短的轴距（E-3008 为 2.73m）下可提供高达 98kWh 的能量。这种高性能设计使 E-3008 能够提供同类产品中最佳的续航里程（最长 700 公里），同时仍然保持紧凑（4.54 m 长）。

新款 E-3008 从一开始就被设计为电动车型，受益于一系列 3 种零排放全电动动力系统（WLTP 循环正在批准中），可以满足所有客户需求。

– 续航里程 525 公里，2 轮驱动，210 bhp/157 kW，

– 双电机，续航里程 525 公里，4 轮驱动，320 bhp/240 kW，

– 长续航里程，700 公里，2 轮驱动，230 bhp/170 kW。

新一代永磁同步电机提供更大的功率和更高的效率。两轮驱动版本可提供 157kW (343Nm) 或 170kW (343Nm) 的功率。双电机四轮驱动版本的总功率为240kW（前轮157kW-343Nm，后轮83Kw-166Nm）。