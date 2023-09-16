动察：中外新车云集展示新技术，慕尼黑车展盘点

今年的慕尼黑车展，各大车企新车云集，和以往不同的是，这次中国的汽车品牌也加大了展示的力度，并相继发布了进军海外市场的消息。随着这几年中国车企和新能源车供应链的发展，无论是新势力，还是合资公司，老牌油车企业还是电车新品牌，都有了不错的产品布局。

比亚迪亮海豹正式在欧洲上市

比亚迪携海豹、宋PLUS EV冠军版、元PLUS（海外命名为BYD ATTO 3）、海豚、汉以及腾势D9亮相德国慕尼黑车展（IAA MOBILITY 2023）。比亚迪宣布海豹正式在欧洲上市，并提供两个版本，售价分别为50,990欧元（约合人民币40万元）和44,900欧元（约合人民币35万元）。宋PLUS EV冠军版首次与欧洲消费者见面，将于不久后在欧洲上市，进一步丰富欧洲产品矩阵。

海豹的发布引发了欧洲媒体及公众的广泛关注。这款车以“海洋美学”为核心设计理念，展现出低车身、低风阻系数带来的动感和力量感。作为首款采用比亚迪自主研发的CTB（Cell to Body）电池车身一体化技术和iTAC智能扭矩控制系统的车型，海豹在美学、安全、操控和高效性能方面均表现优异。

作为全球首家达成第500万辆新能源汽车下线里程碑的车企，截至2023年8月，比亚迪新能源汽车销量超178万辆，持续领跑全球新能源市场。目前，比亚迪新能源汽车已遍布全球54个国家及地区。比亚迪将继续以科技创新为驱动，不断提高产品力，为欧洲市场和绿色出行注入新活力，助力“为地球降温1℃”。

大众安徽Cupra Tavascan

这款车是基于大众MEB平台打造的纯电动跨界SUV，也是大众安徽首款车型，这款车不仅会在2024年的国内发售，还会销往欧洲市场。跟一汽-大众的ID.4 CROZZ，以及上汽大众ID.4 X相当的尺寸，也同样是一款纯电车型。

驱动版本分为单电机后驱和双电机四驱的两个版本，单电机最大功率将210千瓦，峰值扭矩545牛·米，双电机增加一台最大功率80千瓦的前置电机，峰值扭矩为134牛·米。系统综合最大马力为250千瓦（约340匹马力）。

小鹏汽车宣布进军德国市场

经过在欧洲三年的运营和积极评价，小鹏汽车现在正准备进入全球最具竞争力的汽车市场之一。小鹏汽车将利用自身的研发能力和技术先锋的经验，打造全球智能电动汽车品牌，提供行业领先的硬件和软件。7月，小鹏汽车与大众汽车集团建立长期战略合作伙伴关系，双方将探索长期合作机会。

6月，小鹏G9在NAF（挪威汽车联合会）El-Prix 2023测试中展现了令人印象深刻的软硬件组合，刷新了充电纪录，峰值充电功率达到319千瓦。小鹏G9和P7也在续航里程测试中名列前茅，实际续航里程比其规定的WLTP续航里程分别增加了13%和10%。

保时捷卡宴 Turbo E-Hybrid

继 2023 年初成功推出新款 Cayenne 后，保时捷又以全新顶级车型对这款成功 SUV 的第三代进行了全面改版。和以前一样，最强大的卡宴是插电式混合动力车。保时捷通过多种方式升级了 Cayenne Turbo S E-Hybrid 后继车型的技术，尤其是在电动续航里程和性能方面取得了显著提升。

新款保时捷卡宴 Turbo E-Hybrid 车型标配自适应空气悬架，采用新型两腔、两气门技术。这使得可以分别调整悬架操作的回弹和压缩阶段。该技术同等程度地增强了舒适性和安全性，同时在 Comfort 和 Sport Plus 悬架设置之间提供了更广泛的范围。该悬架结合了动态转弯时的自信操控性、慢速驾驶情况下的舒适性特性以及对俯仰和侧倾的最大抑制。保时捷扭矩引导增强版 (PTV Plus) 也是 Cayenne Turbo E-Hybrid 的标准配置。保时捷动态底盘控制系统 (PDCC) 和后桥转向系统可供选装。

配备 GT 套件的 Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé 将其卓越的驾驶性能与新型 E-Hybrid 系统的多功能性相结合，在 Cayenne 车型系列中提供最广泛的动态性能和效率。从外观上看，GT 套件的特点是带有黑色装饰的特定前部、黑色轮拱延伸件、车顶扰流板上的碳侧板、Turbo GT 钛合金排气系统的中央排气管以及碳后扩散器。车顶也由轻质碳纤维制成。配备 GT 套件的 Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé 可在 3.6 秒内加速到 100 公里/小时，最高时速可达 305 公里/小时。

奥迪Q6 e-tron带来新气象

全新奥迪 Q6 e-tron车型系列的内饰比以往更加贴近用户的需求，并进行了相应的重新设计。例如，三维、高对比度的设计故意将元素放置在前景或背景中，创造出与居住者完美契合的美学和人体工程学的三维空间。奥迪 Q6 e-tron 是第一个基于新开发的高级电动平台 (PPE) 和新 E3 电子架构的车型系列。两者都是重新思考室内设计和功能范围的基础。奥迪 Q6 e-tron 实现了技术、美学和可持续性的完美平衡。

奥迪Q6 e-tron体现了奥迪的 DNA，在令人印象深刻的驾驶和充电性能与技术创新之间取得了完美的平衡。得益于专为电动汽车开发的全新 PPE 平台，该车辆还拥有宽敞的内部空间，同时非常适合日常使用。例如，内部提供许多不同的存储空间和托盘。中控台配有两个杯架、一个手机充电托盘和两个智能手机充电端口。由于没有传动通道的电动汽车的特点是有额外的腿部空间，这使得可以轻松爬进后排座椅，后排中央座椅非常舒适。

后备箱提供 526 升的存储空间。当后排座椅折倒后，储物空间可增至 1,529 升。后排座椅可单独放倒（40:20:40）。发动机盖下的行李箱（前行李箱）还有另外 64 升的存储空间，可以方便地存放移动充电线（模式 3）或较小的旅行包。

奔驰CLA 概念车

老牌车企也并非跟不上时代，它们也在不断打磨自己的新品。梅赛德斯-奔驰CLA 概念车为即将推出的代表该品牌门户的汽车系列提供了接近量产的全新视角。在新的电动和数字时代的风口浪尖上，这代表了公司基于长期产品组合战略提升这一重要车辆类别的愿景。CLA 概念车的外观美学基于即将推出的梅赛德斯-奔驰模块化架构 (MMA) 平台而设计，代表着标志性设计和动态性能。与此同时，其内饰注重客户体验，为电动和数字化的未来提供卓越的舒适性和便利性。

CLA 概念车还让我们一睹电动汽车与能源网之间联网的未来。基于软件和硬件的双向充电展示了一流的技术领先地位如何为客户和能源提供商等开辟新的潜力。当连接到兼容的双向直流充电站时，车辆就变成了一个能量存储设备，例如可以存储太阳能以供以后使用。最重要的是，它还可以用作车到户（V2H）或车到电网（V2G）的电力供应。双向充电的使用可能会受到立法和能源供应商要求方面的市场特定条件的影响。

宝马BMW Vision Neue Klasse

凭借最新的设计理念 BMW Vision Neue Klasse，宝马集团展示了其核心 BMW 品牌的下一代汽车的实力。这种设计风格突出了BMW双肾格栅和侧窗上霍夫迈斯特弯角等标志性特征，进一步加强了BMW品牌的设计风格。在内饰方面，下一代BMW iDrive操作系统完美融合现实与虚拟世界，为用户提供独特的数字化体验。BMW新世代概念车还提高了再利用材料的使用比例，在生产过程中尽可能节约资源，并采用第六代BMW eDrive电力驱动系统，降低新世代车型全生命周期的碳足迹。

中央显示屏和 BMW 全景视觉的环境照明和图形元素之间的协调编排丰富了用户体验 – 也可以使用“我的模式”进行定制。在我的模式“运动”中，特定显示屏设置为黄色背景，以支持动态驾驶。新款 BMW iDrive 基于高度集成的软件架构，该架构将驾驶体验和信息娱乐相关的数据与来自车辆电子电气系统和 BMW 云的数据整合在一起。因此，人与车辆之间的交互可以更加贴近驾驶情况和个人需求，从而实现全新的移动感知。

除了高效的电动机外，全新 BMW eDrive 技术的主要进步还包括新开发的圆形电池，其能量密度比以前使用的棱柱形电池高 20% 以上。第六代 BMW eDrive 技术将使 Neue Klasse 车型的充电速度提高 30%，续航里程提高 30%。由于采取了所有这些措施，车辆的整体效率将提高 25%。

阿维塔12全球首秀

阿维塔12在德国慕尼黑全球首发。作为阿维塔品牌第一款轿跑车型以及双旗舰中的一员，阿维塔12吸引了众多粉丝关注，预计四季度在中国市场开始交付。明快立体的曲面，配合高流线感轮廓；后舷窗掀背设计，极大地扩充了后备箱空间；极具未来感的一体化仪表盘设计。据悉，阿维塔12由位于德国慕尼黑的阿维塔全球设计中心操刀，秉承“未来美学 Future Elegance”的整体设计理念。

在智能科技方面，阿维塔12搭载了HarmonyOS 4.0，带来更多的便利和智能化服务，让每一位车主拥有更自然的人车交互体验。同时，阿维塔12还搭载华为高阶智能驾驶系统ADS 2.0，降低对高精地图的依赖，实现高速路段、城区路段和泊车环节等全场景覆盖的极“智”驾驶体验。

极氪新的 Permance 分支Zeekr 001 FR

吉利旗下电动汽车子公司 Zeekr 已在德国为其电动汽车定价。Zeekr 001 现在可以在德国预订，起价为 59,900 欧元，Zeekr X 起价为 44,990 欧元。除此之外，该公司还推出了新的性能版本 001 FR。

所报价格适用于两种型号的远程版本。制造商尚未提供有关全轮驱动版本的任何信息。该公司的目标是 2024 年上半年在德国进行首批交付。吉利品牌计划于 2024 年上半年在德国建立这些服务和客户服务中心。

除了在德国市场推出之外，Zeekr 还推出了 001 的另一种车型性能款。新的 Permance 分支被称为 Zeekr 001 FR（FR 代表“未来之路”），并通过其四个电动机为道路带来高达 930 kW 的功率。0到100公里/小时的加速仅需2.07秒。最高时速为280公里/小时。在中国，Zeekr 已经开始接受 001 FR 的预订，并计划于 2023 年 10 月开始交付，但同时表示每月最多生产 99 辆。

名爵两座电动跑车 Cyber​​ster亮相欧洲市场