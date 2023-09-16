Rimac Technology与EVE Energy合作 ，EVE Energy 是一家领先的锂电池制造商，也是 46xx 圆柱形电池格式的先驱。该合作伙伴关系是在慕尼黑IAA Mobility活动期间正式启动的。

此次合作将使两家公司从 2027 年起联手在欧洲生产电池，该协议将满足可持续能源解决方案的迫切需求，并加强欧洲当地的供应链。EVE将专注于电池制造，而Rimac Technology将专注于使用电池的电池模块和电池组平台的开发和大批量生产。

该联盟的核心是生产用于 Rimac Technology 46XX 平台的电池。Rimac Technology 已获得欧洲大型 OEM 厂商的一系列大批量项目提名，这些项目将使用该平台，以具有竞争力的成本和完全可定制的配置创建高性能电池系统。

该解决方案满足行业的严格要求，提供一流的能量密度、可定制的电池组解决方案和先进的电池管理系统。46XX 圆柱形电池的主要优势之一在于它们符合不断发展的热传播法规，因为圆柱形电池可实现最佳的热管理，这对于电动汽车的安全性和可靠性至关重要。

“EVE Energy 是全球最大的一次锂电池制造商之一，为此次合作带来了电池技术方面的丰富经验。它致力于推进锂电池解决方案，与我们变革电动汽车和能源存储行业的愿景完美契合。我们很高兴宣布此次合作，为我们的 46XX 平台找到了一个长期可靠的合作伙伴。”Rimac 集团创始人兼首席执行官 Mate Rimac 说道。

“Rimac 这个名字是创新的代名词，也是突破汽车行业可能极限的热情的代名词。我们很高兴与 Rimac Technology 联手重新定义电池系统生产的未来。通过结合我们的优势，我们可以制造出满足最高性能和效率标准的电池。”EVE Energy 创始人兼董事长刘金城说道。