科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾本周（2023.09.11-2023.09.17）东南亚地区的科技互联网领域都有哪些事件发生。

相比于VinFast对其新工厂的建造回应，它在本周所透露的新发展规划或许更加值得让人关注。

本周早些时候，VinFast向SEC提交了一份F-1声明文件，并在其中指出了其下一个阶段的发展计划：从2024年开始，公司将把原先聚焦的欧美市场扩展至更广泛的区域。同时，公司也将采取自营直销和合作分销的模式，从而进一步加大其市场影响力。

抛开其中的建厂规划不谈（计划中提到将于24年在印尼开建一个年产能3到5万辆的CKD工厂），就市场地域而言，根据文件，VinFast新增了亚洲（印度、印尼、马来西亚）、中东、欧洲（其他未覆盖地区）、非洲、拉丁美洲四大市场地区，并且也已在全球范围内确定了40—50个潜在市场。于此，显然不难发现VinFast更大的野心，尽管VinFast也在此前表示，该公司预计在26年将有75万辆的年销量——这一新的市场版图似乎正在与之相衬。然而，面对至今年上半年仅1.87万辆总销量和共计2.7万辆的预定量。这里难免会产生一些疑惑：面对这一庞大的目标和市场，谁会来帮助VinFast完成这个“小目标”？

目前，在美国市场不到2000辆的销量之外，来自越南本地的“回应”似乎正在解答这一问题。有媒体数据指出，今年上半年，VinFast在越南卖出了超1.1万辆电动汽车，并且其中有超7000辆的部分（根据协议，明年会再向其卖出超1.8万辆）是卖给了其“兄弟公司”GSM——该公司由Vingroup掌门人潘日旺创立，主要聚焦打车业务。

值得一提的是，在本次的F-1文件中，VinFast也透露，接下来，公司也将继续同汽车租赁公司和出租车公司展开合作，从而让更多群体接触到其产品的乘驾体验。同时，GSM也正计划将其服务扩展到VinFast所进入的主要国际市场。而从这一点来看，在VinFast走向全球的过程上，它似乎并不孤单。

好了话不多说，让我们进入本次正题。

产业&动态

Grab和GoTo或将在新加坡面临网约车新规：据外媒报道，由于新加坡政府表示计划审查管理网约车行业的法规和结构，Grab和GoTo可能会在当地面临新规。新加坡陆路交通管理局近日表示，它正在寻求改变出租车和网约车行业的框架。报道称，该局将重点关注供应面的可用性、弹性和服务的包容性，同时还将关注清洁能源车辆的采用等问题。当地机构表示，新加坡每天的乘车人数已从2020年11月的51.7万增至2023年7月的61.3万，而当局计划在2024年第二季度末完成审查。

越南电动汽车制造商 VinFast 正推进 40 亿美元在美建厂项目：今年年初，越南汽车制造商越快（VinFast）表示将把其位于美国的电动汽车工厂开始运营的计划推迟到 2025 年，理由是“程序上的延迟”。美国政府发布声明，确认越南电动汽车生产商 VinFast 正在继续推进其价值 40 亿美元、的北卡罗来纳州电动汽车生产设施建设工作。

共启跨境电商物流新征程，新加坡邮政与百运网签订战略合作协议：近日，亚太地区邮政和电子商务物流供应商新加坡邮政亮相中国（深圳）跨境电商展览会（CCBEC 2023），并在现场与一站式跨境物流智能服务平台百运网正式签署战略合作协议。双方将携手整合优势资源，在国际跨境电商物流领域展开深入合作，实现互利共赢，共同推动全球跨境电商平台生态圈的高质量发展。此次合作旨在充分发挥新邮的全球化优势，通过其在美、欧、中东与亚太地区的全面网络覆盖，为百运网在欧洲、美国、中东等地提供完善的物流解决方案，包括物流运输、货物清关、末端交付等各个环节，以确保货物能够快速、安全地到达消费者手中。

印尼官员表示吉利同意在该国打造本土电动汽车品牌：据外媒报道，印尼已请求中国汽车制造商吉利协助该国在2025年或2026年开发其国产电动汽车品牌。负责监督自然资源和投资法规的印尼部长Luhut Pandjaitan在一次研讨会上表示，“我问吉利是否想在印尼生产汽车、成为印尼品牌并在印尼进行研究，他们说愿意。”该部长指出，该提案涉及印尼为生产EV电池提供镍矿石，但研发的主要责任也必须由印尼承担。作为背景，印尼一直在积极寻求电动汽车制造商的投资，并获得了合众和三菱等公司的承诺。然而，吸引特斯拉和比亚迪等头部电动汽车制造商投资于此的努力尚未最终落实。

淡马锡与新加坡两所大学合作，投资7500万新元加速深科技企业商业化：据悉，新加坡南洋理工大学（NTU Singapore）、新加坡国立大学（NUS）和淡马锡日前签署了一份谅解备忘录，将启动一项耗资7500万新元的联合试点计划，旨在加快从两所大学的研究梯队中创建成功的深科技初创企业。其中，淡马锡将向深科技初创企业投资6500万新元——主要通过淡马锡早期深科技投资平台Xora Innovation（Xora）投资，而南洋理工大学和新加坡国立大学将分别投资500万新元。此外，新加坡南洋理工大学和新加坡国立大学还将开发一个共同的知识产权许可框架，这将加快为衍生公司提供大学技术的许可和转化——这将是短至一个月的过程，而不是通常需要的长达五个月的时间。

Carsome表示正接受新融资并欢迎双重上市：马来西亚综合汽车电商独角兽Carsome联合创始人兼集团首席执行官Eric Cheng近日向外媒表示，该平台正在接受潜在战略投资者的新资金。Eric表示，Carsome已做好IPO的准备，但并不急于上市。他讲到，Carsome还没有真正设定相关时间表或窗口，且公司也对双重上市持开放态度。

投融资

会是法律界的“大众点评”么？Hukumku成功筹集新一轮融资：Hukumku于今年成立，旨在通过其平台将用户与经过审核的律师联系起来，帮助解决当地公众对于法律援助认知不全以及接触难的问题。据介绍，在平台推出后，Hukumku将会在上面提供关于律师的基本信息——包括其个人资料、执业许可证、专业领域、所处地点以及用户评级&评论。此外，该平台还将提供以法律和法律案例为主题的免费教育内容和研讨会活动，以帮助用户更好地理解法律术语和法律流程。

开发便携式肾透析机的AWAK获得2000万美元B轮融资：AWAK成立于2007年，其主打产品AWAK PD是一款可穿戴式超便携式腹膜透析系统，旨在让患者在家中或者在外出中的任何地方得以进行透析。据介绍，AWAK的专利吸附技术不仅可以将废透析液再生并重组为新鲜可用的液体、减少高达90%的透析液用量，还能缩小透析机的体型（小至将可以其装入手提包中）。

金沙江创投参与新加坡“得物”Novelship的950万美元融资领投：Novelship成立于2018年，是一家由Carousell店铺发展而来的在线交易市场，旨在让用户在其平台上在线交易运动鞋、限量版服饰、实体&数字藏品等正品潮玩品（Novelship称其平台上销售的所有产品均经过正品认证）。而为了确保平台上交易的商品为正品，根据其官网介绍，卖家需首先将商品寄送到Novelship处，并由该公司进行（有偿）鉴定，在经过认证后，商品才会被寄给买家。

观点&观察

VinFast将在明年进一步扩大全球化步伐，印尼或成其亚洲市场新跳板：根据越南新能源车企VinFast近日提交给SEC的一份文件显示，为了加速进入国际市场，在其目前专注的三大目标市场之外——越南、北美（美国及加拿大）、欧洲（包括法国、德国、荷兰），公司计划在24年（亦即明年）展开“第二阶段”的规划，将在亚洲（印度、印尼、马来西亚）、中东、欧洲（其他未覆盖地区）、非洲、拉丁美洲建立其经销网络。

活动

直播预告｜对话求索创投陈中：谁是东南亚的下一个增长引擎？：从现在往前看去，在疫情的推动下，近年来东南亚的数字化进程为外界带来了无限遐想。从突破新高的独角兽数量到如雨后春笋般涌现的初创企业，从印尼和新加坡这样的“老牌”市场的进一步成熟再到如马来西亚、菲律宾、泰国、越南这样的新兴市场的不断崭露头角，这片地区中的年轻群体、互联网爱好者、高技能&受教育分子在向数字公民转型时所蕴含的巨大的未开发潜能也在一直吸引着大大小小的东南亚海内外投资者对这里投以关注。

但同样的，也不难发现，在东南亚同世界科创版图不断接轨、不断受到重视的同时，自去年二季度以来，国际市场及经济状况的急剧变动也为这里带来了同样不可忽视的影响。随着“融资寒冬”的到来，东南亚科创领域所呈现出的这种热火朝天的景象也在某种程度上进入了一段相对放缓的时刻。这时，回到文章开头处的这个问题，可以看到，它所承载的含义中也就包含了更加急迫且复杂的期待——人们会希望看到东南亚的创投热潮将会在何时再度重现，以及，这股浪潮还会为哪些行业领域或者从哪些国家开始为外界带来震撼。