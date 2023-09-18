据韩联社消息，韩国科学技术信息通讯部今日宣布将重新验证因辐射超标而在法国暂停销售的 iPhone 12 是否符合当地标准，要求苹果公司就 iPhone 12 机型的辐射问题提交情况报告。

9 月 12 日，法国无线电管理局对市面上流通的 141 部手机的电磁波辐射进行了检查，发现 iPhone 12 的电磁辐射比吸收率（SAR）达到了 5.74 W / kg，因此要求该产品停止销售，并责令苹果纠正所销售产品的问题。

根据苹果官方数据，iPhone 12 的电磁辐射比吸收率约在 1.6~2.0W / kg 范围内，而作为对比，iPhone 15 Pro Max 的 SAR 最大值为 2.0W / kg（仅有一款型号）。

韩国科学技术信息通讯部表示，“包括 iPhone 12 在内，目前在韩国销售的所有手机都是符合电磁波安全相关国际标准的产品，并已获得合规认证。”

“但是，为了缓解公众对此问题的焦虑，13 日听闻此事后，我们立即要求制造商苹果公司根据无线电波法第 58-11 条（报告不合格）报告情况。”

“今后将确保对 4 款 iPhone12 机型（iPhone12、iPhone12 Pro、iPhone12 Mini、iPhone12 Pro Max）进行精密验证。”

如果此次验证的结果显示该机辐射值超过正常标准，韩国科学技术部会责令苹果公司进行改正，并作出停止进口、销售 iPhone12 的决定。