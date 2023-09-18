首批 iPhone 15 Pro 系列机型状态已经更新为“准备发货”，预计 9 月 22 日送达。

苹果 iPhone 15 Pro Max 的预计送达时间已经延长至 11 月，而 Pro 型号可以维持在 10 月，考虑到去年有部分用户早于预期时间送达，今年或许也有类似的情况。

苹果分析师郭明錤表示，自 iPhone 15 Pro Max 周五开始预订以来，对该设备的需求一直“强劲” ，仍维持今年 iPhone 15 出货量约 8000 万部的出货量目标预期。

据称，iPhone 15 Pro Max 的需求已经超过了去年同期的 iPhone 14 Pro Max，而 iPhone 15 Pro 的需求目前来看要比 iPhone 14 Pro 疲软，他认为这可能是今年更多客户选择购买 Pro Max 的结果。

此外，两款标准版 iPhone 15 机型的需求与去年大致持平。

他指出，华为归来不可能对 iPhone 没有影响，但影响程度目前还需观察。不过，这种影响不会表现在 iPhone 15 的中国市场预购上，因为会预购 iPhone 的人本来就不是华为手机的目标客户。

郭明錤重申，iPhone 15 Pro Max 比 iPhone 15 系列中的其他设备更晚进入量产，这导致了该设备长时间的发货延迟。他表示，Pro Max 将继续面临比其他型号“更明显”的生产挑战。