慕尼黑工业大学 (TUM) 的学生开发出了世界上续航里程最长的电动汽车。该团队一次充电即可行驶超过 2,573 公里。作为IAA Mobility博览会的一部分，该团队在慕尼黑机场争夺新的世界纪录，并成功将冠军头衔带回慕尼黑。测试持续了整整六天，期间团队睡在飞机库的简易床上。

如果 TUfast Eco 团队要为慕尼黑工业大学创造新的世界纪录，他们面临的是一场马拉松，而不是短跑。最终，六天后决赛结果揭晓：世界上续航里程最长的电动汽车来自慕尼黑。为了追求吉尼斯世界纪录，学生主动修改了“muc022”，该团队已经用它参加了高效电动汽车的比赛。

年轻的工程师主要专注于空气动力学设计和轻量化结构，安装了更大的电池，额定输出功率为 15.5 千瓦时，使车辆达到世界纪录水平。

慕尼黑机场提供了一个空的飞机库，使这一记录成为可能。机库意味着即使在恶劣的天气条件下，该团队仍然能够创造世界纪录。之前的纪录保持者创下了 1608.54 公里的纪录。慕尼黑工业大学团队仅用四天时间就完成了这一距离。但由于 muc022 上的电池仍未耗尽，团队继续前进。

行程结束时，经过 99 小时的行驶，里程表显示 2.573,79 公里。在能源方面，这一结果也意味着TUfast Eco团队行驶100公里仅消耗0.6千瓦时。相比之下：极其经济的系列车辆百公里耗电量约为 13 kWh。